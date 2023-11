Eccellenza. Real Forio-Albanova 2-1. Musso sale in cattedra e conquista il “Calise”. L’Albanova ci prova, ma è solo Real

Francesco Fiorillo | foto Francesco Di Noto Morgera | Quarta vittoria in campionato, terza nel fortino amico. Dal problema “Calise” dello scorso anno all’incredibile rendimento di questa prima parte di stagione. Il Real Forio, nonostante gli impegni ravvicinati, con il mix di stanchezza e rotazioni, si conferma un incubo per le corazzate del girone. Dopo la prova di solidità dello Sporting Club, macchiata soltanto da una perla di Marin allo scadere, la formazione di Angelo Iervolino torna a far punti in campionato e a muovere la classifica. Successo in rimonta contro la big Albanova, capacità di reazione all’immediato svantaggio e ottime risposte da chi è sceso in campo.

I biancoverdi si godono il turno infrasettimanale con i tre punti conquistati contro un’altra candidata a stare nei piani alti della graduatoria. I biancazzurri arrivano sull’isola con l’intenzione di tenere il passo delle concorrenti nelle zone nobili, ma la giornata di grazia di Musso permette agli isolani di far registrare il quarto risultato utile consecutivo davanti al proprio pubblico.

Una doppietta in grande stile che regala giorni di entusiasmo e di serenità all’ambiente in vista della tappa in trasferta sul campo del Castel Volturno tra due giorni.

Ciò che balza all’occhio, nonostante diversi cambi, è la continuità di prestazione dei calciatori nell’arco dei novanta minuti. Il livello della rosa è importante, a dimostrarlo gli effettivi schierati dallo staff per gestire le energie in vista degli impegni ravvicinati. L’attaccante argentino non può essere considerato un gregario, così come Pelliccia, Castagna e lo stesso Arcamone. Iervolino ha ragione quando dice di avere a disposizione una squadra di 25 titolari: il Forio è forte e l’ha dimostrato. Il gruppo è coeso, la qualità non manca e la staffetta è utile per tenere tutti sulla corda. E adesso c’è bisogno di un sussulto in esterna per rendere meraviglioso questo momento della stagione.

LA GARA

Dimenticare Nola e ripartire contro un’altra corazzata. Una duplice missione non semplice. Eppure, il Real Forio si conferma in crescita, nonché avversario ostico per le big del campionato. E dopo le difficoltà incontrate dalle altre, anche l’Albanova deve fare i conti con la qualità della squadra di Angelo Iervolino, non in panchina a causa del turno di squalifica da scontare dopo la doppia ammonizione dello Sporting Club. Grande prestazione per il club del presidente Amato, ribaltati i biancazzurri al Calise in un turno infrasettimanale contraddistinto dalla pioggia e dalla giornata di grazia di Nicolas “Tano” Musso. Schierato titolare nell’undici di partenza, l’argentino ripaga la fiducia dello staff tecnico e sigla una doppietta che regala tre punti d’oro ai suoi. Turnover per entrambe: tra gli ospiti Grezio e De Rosa partono dalla panchina, mentre il Forio si affida proprio al sudamericano e a Pelliccia nel tridente offensivo assieme a Tomasin.

Torna dal primo minuto anche l’under Castagna.Match subito divertente, con un approccio migliore dei padroni di casa. Dopo tre giri di lancette, Sogliuzzo lancia dalle retrovie per Tomasin che supera un avversario e calcia senza inquadrare lo specchio della porta.

L’Albanova reagisce e sblocca la contesa del Calise. Al 5’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo di La Montagna, Fontanarosa prende il tempo a tutti, sale in cielo e impatta per il vantaggio dei casertani. Il gol galvanizza la truppa di Pasquale Bovienzo che sfiora il raddoppio ancora dalla bandierina, questa volta l’incornata è di Varchetta che cerca di incrociare, ma non trova il bersaglio. Passano tre minuti e i biancazzurri sono protagonisti di una manovra magistrale. Suggerimento di Longobardi per Infimo che supera anche Iandoli, Boussada è provvidenziale con un intervento decisivo.

Al 25’ calcio di punizione di Falco che scavalca la barriera isolana, la sfera termina sul fondo. Al 27’ il Forio trova il pareggio. Ancora una volta Sogliuzzo è geniale e inventa per Musso. Il bomber argentino scatta in velocità, brucia la difesa avversaria e infila alle spalle di Sorrentino con una conclusione vincente.

I ragazzi di Iervolino alzano i giri del motore e sfiorano la rete al 37’. Fraseggio tra Tomasin ed Arcamone, l’ex Ischia calcia a botta sicura ma trova la respinta dell’estremo difensore in angolo. È solo il preludio al ribaltone perché qualche secondo più tardi Musso si ritrova il pallone nella sua disponibilità e fulmina Sorrentino sul primo palo. Clamorosa rimonta dei biancoverdi che rispondono al vantaggio iniziale degli ospiti e mettono la sfida in discesa. Il secondo tempo è ancora di marca locale, con gli uomini di Amato che giocano bene e con grande determinazione. L’approccio è convincente, ma manca la precisione per mettere in cassaforte la vittoria.

Al 55’ si registra la prima occasione della ripresa, a tinte biancazzurre. Infimo calcia da ottima posizione, Iandoli si fa trovare pronto e neutralizza con un notevole intervento. Immediata replica degli isolani con Pelliccia che serve Tomasin murato al momento della conclusione.

Al 73’ ulteriore chance per i padroni di casa con Guatieri che va via in slalom e piazza la palla all’angolino, Sorrentino si distende e allontana la minaccia mandando la sfera in corner. Ad otto minuti dalla fine proteste del Real Forio per un presunto tocco di mano in area, ma il direttore di gara lascia proseguire.

All’85’ è ancora Sorrentino il migliore dell’Albanova. Azione avvolgente con Filosa che serve Guatieri il quale calcia a botta sicura per ben due volte, in entrambe le circostanze sale in cattedra il portiere. Dall’altra parte il collega non è da meno: all’ 88’ Iandoli si intravede con una parata per neutralizzare un’iniziativa insidiosa di De Rosa. Tasto stop allo stadio Calise, Sogliuzzo e compagni riscattano il passo falso di Nola e riprendono quota in classifica. Successo preziosissimo per la squadra di Iervolino che sale a 14 punti e resta in scia delle concorrenti nella parte alta. Sabato di nuovo sul terreno di gioco, c’è l’esame trasferta nella dimora del Castel Volturno.

IL TABELLINO: REAL FORIO – ALBANOVA 2-1

Real Forio 2014: Iandoli, Boussada, Tomasin (60’ Guatieri), Arcamone, Sogliuzzo, Pistola, Pelliccia (73’ Filosa), Cabrera, Musso (85’ Di Costanzo 00), D’Alessandro, Castagna (68’ Di Meglio). A disp: Musella, Peluso, Accurso, Sirabella, Iaccarino. All. Iervolino

Albanova: Sorrentino, Percope, Longobardi, Solpietro, Falco, Varchetta (53’ Sparano), La Montagna, Fontanarosa, Orefice (53’ De Rosa), Minicone (53’ Grezio), Infimo. A disp: Accardo, Mele, Capasso, Martone, Cantone, Di Dona. All. Bovienzo.

Arbitro: Mozzillo di Reggio Emilia

Assistenti: Mauriello e Rocco

Marcatori: 5’ Fontanarosa (A); 27’ e 38’ Musso (RF)

Ammoniti Arcamone, Cabrera (RF), Orefice, Fontanarosa (A)

Angoli 3 – 5

Durata 46’ pt, 50’ st