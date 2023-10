Eccellenza. Nola-Real Forio: è già scontro diretto!

Francesco Fiorillo | Dallo scontro con la Mariglianese al Calise al viaggio sulla terraferma per far visita al Nola. Ottava giornata di Eccellenza in agenda per il Real Forio, altra retrocessa dalla Serie D sul percorso della squadra biancoverde. Messo nel cassetto il buon pareggio contro i biancazzurri, con una leggera amarezza per la rete subita nelle battute finali del match, Sogliuzzo e soci tornano in campo per un nuovo appuntamento di calcio giocato. Si aprirà inoltre un periodo complicato per gli uomini di Angelo Iervolino, chiamati ad affrontare una serie di partite ravvicinate, tra turni infrasettimanali e confronti di Coppa Italia. In tal senso, sarà preziosa anche la rotazione tra gli elementi in campo. Di conseguenza, lo staff cercherà di avere tutti gli effettivi a disposizione, gestendo energie fisiche e mentali con meticolosità. Intanto, la testa è rivolta esclusivamente alla gara dello Sporting Club, la formazione bianconera di Luigi Sanchez è indicata tra le corazzate del campionato.

Obiettivo continuità

L’ambiente conosce le insidie presenti nella prossima tappa, ma l’intenzione del Real Forio è quella di dare continuità alle recenti prestazioni. Tre risultati utili consecutivi e cinque punti conquistati negli ultimi 270’, i biancoverdi si presentano all’incontro con questo bilancio. D’altra parte, mister Iervolino sta tenendo alta l’attenzione, ben consapevole di dover sfidare una big della categoria: “Il Nola è una grande piazza, allenata da Luigi Sanchez, un tecnico dalla notevole ambizione. C’è da stare ben concentrati ed essere, ancora una volta, attivi mentalmente per provare a giocarci le nostre carte”.

Il percorso del Nola

Pari punti in classifica, 11 a testa, per un cammino simile. Come per gli isolani, anche i bianconeri hanno collezionato tre vittorie, due pareggi e due sconfitte nelle prime sette partite del Girone A. Anche la differenza reti tra le due squadre è identica, tuttavia il Nola ha segnato (12) e subito (10) di più rispetto al Forio (9, 7). Allo Sporting Club resiste la legge del “fattore interno”: la brigata di Sanchez ha messo in cascina sette punti in tre gare, frutto dei successi contro Castel Volturno e Savoia e del pareggio con il Givova Capri Anacapri. Meno brillante l’andamento esterno con due ko (Albanova al debutto e Pompei alla terza giornata), un pari sul campo dell’Ercolanese e un blitz nell’impianto del Rione Terra.

Occhio agli interpreti

La prestazione personale e l’avversario in generale, sono queste le prime preoccupazioni per Iervolino e il suo gruppo in vista della trasferta sulla terraferma. Eppure, tra i pregi del Nola c’è sicuramente la grande mole in fase di sviluppo della manovra e gli importanti interpreti sul terreno di gioco. La coppia Esposito è quella maggiormente monitorata, con il Ninja che ha già affrontato in passato il Forio. Marin, Caliendo, De Rosa e Biason sono gli equilibratori in mediana: quantità che si abbina alla qualità. Anche nel reparto arretrato non mancano calciatori di esperienza. Spiccano Petrarca, Pantano, De Angelis e Maraucci. Non ci sarà Dentice che ha lasciato il club nelle scorse ore per sposare il progetto della Sarnese.

Tra turnover e convocati

Iervolino è stato chiaro in conferenza stampa rispetto alle potenziali staffette: “Sicuramente ci saranno delle novità, anche per precauzione verso qualche calciatore. Voglio dare occasioni a tutti e opportunità di riposo a chi ha fatto più minuti perché mercoledì si torna a giocare. Ci serviranno tutti gli effettivi per questo mese difficile, sia a livello tecnico che dal punto di vista dell’applicazione fisica e mentale”. Dopo diverse settimane torna a disposizione il difensore Boussada. Prima convocazione in campionato per Accurso, dopo il positivo ritorno in Coppa. La nota stonata è a centrocampo, con l’assenza di Arrulo. Ok invece l’ex Ischia Di Costanzo.

GLI ARBITRI

Gerardo Pagnotta, Nocera Inf

Luca Vatiero, Agropoli

Alfonso Morra, Napoli

I CONVOCATI

Portieri: Iandoli, Musella, Santaniello

Difensori: Accurso, Cabrera, Boussada, D’Alessandro, Di Costanzo, Pistola, Sirabella

Centrocampisti: Arcamone, Castagna, Di Meglio, Filosa, Pelliccia, Sogliuzzo

Attaccanti: Di Costanzo, Guatieri, Musso, Peluso, Tomasin