Eccellenza. Forio, un “leone” sotto l’albero. Ecco il bomber Michele Longo

Francesco Fiorillo | La presentazione del nuovo bomber con il club riunito. Il Real Forio si è assicurato Michele Longo e l’ha ufficializzato alla stampa. Un colpo importante per il reparto avanzato di Angelo Iervolino, con la società che ha regalato al tecnico una pedina di assoluto valore nello scacchiere offensivo. Reduce dalla vittoria del campionato con l’Ischia di Buonocore, il centravanti non è riuscito a ripetersi con Acerrana e Mariglianese. Ora la chance del riscatto, soprattutto personale, sull’isola che l’ha accolto e coccolato. Ad aprire la conferenza il presidente Luigi Amato: “Per me è una grande emozione presentare un calciatore come Longo. Oltre ad essere un profilo di categoria, quello che più mi ha colpito è l’aspetto umano. C’è stata subito empatia, sono veramente contento e onorato di presentare un calciatore come Michele. Fin dall’inizio della nostra conoscenza c’è stata empatia immediata, dovuta al suo aspetto caratteriale, è un bravo ragazzo. Questa cosa mi è piaciuta molto.

Il direttore sportivo Manna ha seguito la trattativa, con la mediazione di Antonio Governucci a cui vanno i nostri ringraziamenti, e l’ha portata alla fumata bianca. Longo è un valore aggiunto per qualsiasi squadra, siamo contentissimi di averlo nel nostro organico. Attaccanti come lui sono convinto che facciano la differenza ovunque vadano. Per lui parla il campo, ha fatto bene ovunque. È reduce dalla vittoria del campionato con l’Ischia, ha lasciato il segno ed è rimasto nel cuore dei tifosi ischitani. Ha una passione per l’isola, questa cosa ha reso ancora più facile la trattativa. È stata un’operazione di mercato quasi immediata, è stato più complicato il tesseramento per i soliti vincoli burocratici. Si è creata subito sinergia e condivisione d’intenti. Il mercato di dicembre si chiama di riparazione, ma per noi è una finestra di riflessione e si va a capire cosa si vuole fare. E la nostra linea va in quella direzione.

Abbiamo detto, già ai nastri di partenza della stagione, di voler fare un campionato importante. L’acquisto di Longo è la conclusione di questo percorso che abbiamo iniziato a settembre e che vogliamo portare a termine a maggio nella posizione di classifica più alta possibile. A dicembre non si può puntare sulle sorprese, ma sulle certezze. E Michele penso sia uno di quei calciatori che di certezze potrà darne tantissime. Ha reso felice la piazza foriana, i tifosi erano contentissimi del suo ritorno. Arriva nel pieno della maturità perché ha accumulato tante esperienze importanti che l’hanno fatto crescere a livello umano e calcistico. Ci auguriamo di divertirci. A Longo ho detto di divertirsi, qui a Forio e in generale, nel calcio e in quello che fa. L’ho visto e seguito in campo, mi sono incrociato qualche volta con lui di ritorno a Napoli dopo le partite. Sul terreno di gioco dà l’impressione di persona dura e arcigna, poi fuori dal campo è un ragazzo timido e di cuore.

Questa sua timidezza riesce a trasformarla in rabbia sportiva, l’ho visto fare a pochissimi calciatori. Poi, ricoprendo il ruolo dell’attaccante, questa caratteristica gli porta ancora più forza. In una rosa importante come la nostra potrà dire la sua e portarci molto, siamo davvero contenti di averlo qui. Stiamo dimostrando ancora una volta di tenerci a questi colori e di voler fare bene in questo campionato, abbiamo bisogno del supporto dei tifosi e li aspetto in tantissimi già dalla gara contro l’Ercolanese perché sarà un impegno delicato. Voglio ringraziare il lavoro dello staff dirigenziale, sta facendo qualcosa di eccezionale, assieme al reparto tecnico e al gruppo-squadra. Non è tempo di calciomercato, ma a Forio abbiamo un modus operandi, con l’obiettivo di anticipare i tempi. La dirigenza sta lavorando sui profili che potrebbero essere utili alla causa. Siamo contentissimi dell’ossatura, non ci saranno stravolgimenti ma inseriremo calciatori mirati, di categoria e con conoscenza del campionato. Coppa Italia? È un grande obiettivo. Ci auguriamo di poter superare il turno con la Scafatese e arrivare al traguardo della semifinale, però l’obiettivo deve essere la finale”.

Felice e determinato, pronto e deciso. Si è presentato così Michele Longo alla piazza foriana, per un graditissimo ritorno in maglia biancoverde: “Sono contento di far parte di questo progetto. Ringrazio il presidente per la stima e le belle parole che mi ha rivolto. Mi sento un ischitano, faccio parte di quest’isola. Spero di dare il mio contributo al Forio proprio come ho fatto lo scorso anno ad Ischia, penso di aver svolto il mio lavoro sempre nel migliore dei modi. A prescindere dal campo, sono sempre a disposizione di tutti anche fuori.

Cercherò di aiutare il mister e la squadra, ripeto sono molto contento di essere qui. Prometto il massimo impegno e di uscire sempre con la maglia sudata, i tifosi sanno che persona sono. Ci metterò tutto me stesso, spero di dare un giusto contributo alla squadra e alla società, voglio raggiungere un obiettivo importante. Con il mister ci siamo sentiti già prima, dovevo essere certo di fare la scelta giusta. Devo avere la massima disponibilità di tutti, mi fa piacere che chi mi circonda sia contento del mio approdo. Sono molto legato al numero 22, mi ha portato bene l’anno scorso con il primo campionato vinto. Ho tanta fame, in questi primi mesi sono stato un po’ male, non ho vissuto benissimo un’esperienza. Penso all’obiettivo comune che possiamo raggiungere, oltre a fare gol voglio vincere con la squadra. C’è il percorso in Coppa Italia e ci tengo tanto, dobbiamo fare bene. Spero di trovare subito la giusta condizione, sia fisicamente che mentalmente.

Per il resto ho sempre fatto parlare il campo, darò il massimo. Ad Acerra è stata colpa mia, ero ancora mentalmente legato ad Ischia. Poi ho fatto delle scelte avventate e sono andato a Marigliano dove non c’è stato feeling con l’allenatore ed ho fatto male. Mi sono lasciato un po’ andare. Sono stato accostato tante volte all’Ischia, ho un buon rapporto con mister Buonocore: oltre ad essere un allenatore, è stato come un papà. Sono veramente legato al club gialloblù. Ora sono qui e Ischia fa parte del passato, voglio arrivare in alto con il Forio.

Acerrana? Avevo scelto bene, mi dispiace per come sia andata. I tifosi mi hanno trattato benissimo, così come il presidente. Purtroppo è stata colpa mia, sono maturato e mi prendo le responsabilità. La scelta successiva è stata avventata perché le squadre erano già complete, l’unica soluzione è stata Marigliano e sono andato là. Ho nuovi obiettivi sull’isola, sono un calciatore che ha bisogno di pressioni altrimenti non rendo. Penso al traguardo in Coppa Italia e al campionato, ci credo per i playoff perché la classifica è corta e la squadra è forte. I giocatori importanti dovrebbero prendere in considerazione Forio, vedendo l’organizzazione e le persone che lo circondano. Con i ragazzi isolani sono rimasto in ottimi rapporti. Si dice che ischitani e napoletani non vanno d’accordo, non è così. Per me sono tutti fratelli, li porterò sempre nel mio cuore. Ai ragazzi isolani manca la mentalità perché ci sono giovani fortissimi. Se avessero una mentalità più aperta, farebbero la differenza in qualsiasi squadra”.

Spazio anche per il direttore sportivo Vito Manna: “Come ha spiegato il presidente, è un calciatore che conosciamo. Ha fatto bene quando è stato qui, ha lasciato un buon ricordo. Poi conoscete tutti la sua carriera. Con l’uscita di Antonio Di Costanzo, con cui stavamo ragionando sulla possibilità di rescindere il contratto per motivi personali e d’ambientamento, avevamo bisogno di un attaccante. Si è presentata questa grande opportunità, con il presidente abbiamo pensato di fare l’investimento e di buttarci completamente su Longo. Con lui si alza il livello della rosa, già ottima. Non dobbiamo stravolgere l’organico, siamo contenti dei ragazzi che ci sono, tutti validi. Con Michele andiamo a prendere il top della categoria, è un calciatore che può permetterci quel salto che ci manca ancora e può aiutarci a trovare quella continuità di risultati venuta meno nelle ultime partite.

Ci aspettiamo tanto da lui, siamo tutti contentissimi di averlo a disposizione. Si è già inserito benissimo in un gruppo fantastico e in un ambiente sano, tutti gli vogliono bene. Deve fare solo il suo mestiere ovvero fare gol, siamo convinti che lo farà. Avrà bisogno un po’ di tempo per trovare la migliore condizione perché ha vissuto un inizio di stagione non proprio felice, Forio può essere la piazza giusta per lui in questo momento. Non possiamo esprimerci sulla sessione invernale, il mercato però è sempre aperto con la nuova normativa. Con l’uscita di due calciatori, ne entreranno altrettanti: uno è Longo, l’altro vedremo. Stiamo lavorando per sostituire Guatieri”.