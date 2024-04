Eccellenza. Carlo Sanchez: “Un onore affrontare Campilongo, ma pensiamo al Savoia con ottimismo”

Quattro giornate al termine del campionato, il Real Forio torna al Calise per affrontare il banco di prova Savoia. La squadra di Carlo Sanchez deve dimenticare lo stop di Ercolano e ripartire, sull’isola però arriva una diretta concorrente per l’obiettivo salvezza. Carlo Sanchez in conferenza stampa parla del momento della sua squadra e dei prossimi avversari: “È un onore affrontare Campilongo perché stiamo parlando di un allenatore navigato, ha fatto i professionisti, è un tecnico di spessore. Il Savoia rappresenta una piazza importante, tra le più blasonate della Campania.

Affrontiamo la partita nella maniera migliore perché dobbiamo ottenere i tre punti, una vittoria ci porterebbe verso quello che è l’obiettivo, ovvero la salvezza. Abbiamo bisogno ancora di punti per avere questa matematica certezza di restare in Eccellenza e sabato sarà una partita fondamentale.

Abbiamo l’obbligo di fare una grande prestazione, i ragazzi si sono allenati benissimo. Abbiamo fatto una buona ripresa e trascorso la sosta con le nostre famiglie, adesso però pensiamo solo al campo anche perché ci è mancato dopo un po’ di settimane. Vogliamo fare una prestazione importante per ottenere un po’ di punti da questo impegno”.

Sull’ultima prestazione: “È stata una gara molle purtroppo, non abbiamo dato intensità e ritmo. È anche vero che, se andiamo a guardare i minutaggi, abbiamo tenuto tantissimo il possesso del pallone ma non è bastato, come può accadere in alcune circostanze. Siamo stati dalla parte opposta della teoria “teniamo tanto la palla perché così si ottengono i tre punti”. Peccato, volevamo portare a casa qualcosa di buono per trascorrere una Pasqua migliore. Al netto di questo, guardiamo avanti: non è stata una prestazione positiva, ma adesso è inutile pensarci e avere rimorsi. Guardiamo al Savoia con ottimismo”. Sui recuperi dei calciatori infortunati: “Sono molto pesante come allenatore nel senso che se vedo un giocatore che sta in ripresa, è difficile che riesca a farlo integrare totalmente. Kikko sta bene, ma non è ancora al 100% e, andando incontro a temperature alte, lo tengo ancora in disparte. Si è allenato con noi, non ha grossi problemi. Dobbiamo valutare soltanto Di Costanzo. Abbiamo un organico con tantissimi ragazzi, ventotto tra under e over. Anche con qualche assenza, in campo andrà la formazione migliore, questa è la cosa più importante. Cosa dirò ai miei ragazzi prima della gara? Dirò quello che ripeto sempre: dovranno scendere in campo per divertirsi per arrivare ad abbracciarsi a fine gara”.



Sanchez si congratula anche con Santaniello, Castagna e Di Meglio: “Sono orgoglioso di allenare questi tre ragazzi perché, facendo in passato il coordinatore delle Rappresentative, sono consapevole della bellezza e dell’importanza di rappresentare la nostra regione. Mi complimento con tutte le squadre campane, hanno fatto un ottimo lavoro: due sono arrivate in finale, la femminile ai quarti e l’Under 19 è uscita al primo turno in maniera molto immeritata, per un gol di scarto. Hanno fatto una grandissima esperienza e questo va a rafforzare la qualità dei ragazzi sull’isola. Qui c’è tanta qualità, abbiamo la fortuna di avere dei ragazzi convocati in Rappresentativa, ma penso anche a Peluso, Iaccarino, Aiello, Vitiello e Verde. I giovani ci sono, è normale fare un plauso a chi ha avuto più presenza e più partecipazione con il Torneo delle Regioni con la Campania, ma devono rimanere umili e lavorare perché è uno step della loro carriera. Ai ragazzi ho detto di non fermarsi e continuare a lavorare per cercare di arrivare a traguardi più importanti”. In conclusione mister Sanchez ha rivolto un appello a tutti i tifosi: “Venite al Calise per darci il vostro sostegno. L’ingresso è libero”