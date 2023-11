Eccellenza. Capri-Real Forio, le pagelle. Filosa e Sogliuzzo rispondono al Capri, Tomasin e Pelliccia sottotono

Francesco Fiorillo | Il Real Forio non va oltre il pareggio sul campo del Givova Capri Anacapri. Un risultato giusto per quanto visto in campo, ma i biancoverdi di mister Angelo Iervolino devono rimandare l’appuntamento con i tre punti. Il vantaggio di Filosa non basta perché la compagine di Felice Rea risponde con i gol di Giliberti e Tassiero tra la fine del primo tempo e l’inizio della seconda frazione. Ci pensa Sogliuzzo a fare 2-2 e ad evitare un altro passo falso ai suoi.

Iandoli 5.5 – Non può nulla sulla prima marcatura degli azzurri, in avvio di ripresa non è impeccabile in uscita – complice un contatto dubbio su di lui – e da quella situazione arriva l’angolo che porta alla seconda marcatura di casa, impossibile da parare.

Tomasin 5.5 – Sostituisce l’infortunato D’Alessandro sulla corsia destra, da terzino. Assieme a tutto il reparto soffre su qualche iniziativa in ripartenza dei padroni di casa, si perde Giliberti in occasione del momentaneo pareggio.

Boussada 6 – Prova altalenante per il centrale che mette in pratica cose buone ad altre da rivedere. Cerca di dominare in quella zona del campo, ma va un po’ in affanno sulle uscite di Cacciottolo. Si prende comunque la sufficienza.

Cabrera 6 – Tenta di reggere all’urto del Capri e prova a tamponare sulle insistite azioni dei ragazzi di Rea. È prodigioso ad inizio secondo tempo, quando Iandoli non riesce a trattenere il pallone, salvando la botta sicura dell’avversario sulla linea di porta.

Pistola 6 – Dalle sue parti si muove un cliente scomodo come Navarrete, cerca di tenere la posizione ma proprio dalla sua corsia nasce il primo gol del Capri. Qualche fiammata anche in fase offensiva, tuttavia i suoi compiti sono orientati a contenere i locali.

Sogliuzzo 6.5 – Ci prova da calcio piazzato nella prima parte del match, la sfera si perde sul fondo. Nella ripresa va ancora a caccia della gioia personale che si registra al 58’ con un destro da oltre venti metri, Torino non trattiene e il pallone termina in rete.

Di Meglio 5.5 – Meno brillante rispetto alla partita giocata qualche giorno prima in Coppa, contro la Scafatese. Va in lotta su ogni pallone che circola in mezzo al campo, manca però in termini di guizzi e di spunti. Offre la sfera a Sogliuzzo in occasione del 2-2, la stanchezza si fa sentire (84’ Peluso s.v.).



Pelliccia 5.5 – Una buona chance al 52’, il destro da ottima posizione è da dimenticare. Spreca l’opportunità per rispondere subito al vantaggio di casa, quel tiro rispecchia la prestazione sottotono per il centrocampista (65’ Arrulo 6.5 – Sta rientrando gradualmente dopo l’infortunio. L’approccio è giusto e rafforza la mediana con la sua solidità ed esperienza).

Filosa 6.5 – Si fa trovare al posto giusto nel momento giusto, quando Guatieri gli serve il pallone che deve soltanto spedire nel sacco poco dopo il quarto d’ora di gioco. Corre tanto, aiuta in fase difensiva e confeziona anche un suggerimento che Musso non riesce a finalizzare.

Musso 5.5 – Aiuta Guatieri nella circostanza che porta alla rete d’apertura del Forio, lavora tanto per la squadra ma in area di rigore non ha troppi palloni giocabili. Lascia il campo senza aver messo la sua firma sul match (77’ Di Costanzo ’00 6 – Il suo ingresso restituisce più energie in avanti).

Guatieri 6.5 – Un buona prova per il velocista biancoverde, proprio dalla sua determinazione s’innesca l’azione del vantaggio. Conquista il possesso su un disimpegno errato di Quadro e serve Filosa con un delizioso assist (84’ Arcamone s.v.).

Iervolino 6 – La sua squadra, dopo l’impegno di Coppa, arriva a Capri con l’intenzione di dare continuità alla performance dell’infrasettimanale. Su un campo difficile e contro un avversario insidioso, il suo gruppo risponde bene ma qualche dettaglio resta da migliorare.