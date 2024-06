EAV, cambio itinerario Linea 1: Frazione di Panza

Comunicato EAV: Si informa la Gentile Clientela che, a seguito della Ordinanza

n.178 del Comandante della Polizia Municipale del Comune di Forio, dal giorno 19/06/2024 la Linea 1 cambierà itinerario nella frazione di Panza, transitando per via Mario D’Ambra e via Parroco Leonardo D’Abundo in entrambe le direzioni di percorso, non transitando, quindi, in direzione Sant’Angelo per via Cav. Leonardo Impagliazzo, Piazza San Leonardo e Via Parroco Leonardo D’Abundo nel tratto a senso unico (centro di Panza).

Tutte le altre linee non subiranno variazioni.