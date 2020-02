Del Deo ottiene da De Magistris quasi 2 milioni di finanziamenti

Ugo De Rosa | Il Comune di Forio, come gli altri del territorio di competenza, ha la possibilità di realizzare una serie di costosi interventi con risorse economiche erogate dalla Città Metropolitana di Napoli nell’ambito del Piano Strategico. Infatti il Consiglio metropolitano ha deciso di «destinare l’applicazione dell’avanzo libero di amministrazione alla realizzazione degli interventi ritenuti compatibili con gli indirizzi» dello stesso piano. I finanziamenti verranno attribuiti ai Comuni per gli interventi inclusi nel parco progetti seguendo un preciso criterio: «L’importo massimo attribuibile ad ogni comune è stimato sulla base del numero dei residenti nel relativo territorio comunale, pari a euro 100/abitante (fonte Istat al 1 gennaio 2019) per la realizzazione di uno o più interventi inclusi nel parco progetti, secondo le priorità indicate dalle tesse Amministrazioni e fino alla concorrenza dell’importo massimo attribuibile». Una opportunità da cogliere al volo e Del Deo non se l’è lasciata sfuggire.

Ovviamente gli interventi devono essere dotati dei relativi progetti approvati dalla Giunta. Ma vi sono anche altri adempimenti da rispettare.

Ad ogni modo, l’Amministrazione comunale di Forio aveva già provveduto a stilare l’elenco dei progetti da candidare ai finanziamenti, secondo il seguente ordine di priorità: 1) Interventi per la conservazione del livello di sicurezza dello spogliatoio del campo sportivo Via Mario D’Ambra, dell’importo di 267.440,13 euro; progettista l’ing. Pasquale Capuano (progetto esecutivo); 2) Riqualificazione lungomare spiaggia di Citara, tratto di passeggiata dal Piazzale Citara ai Giardini Poseidon; importo: 522.329,29 euro; progettista ing. Luca De Girolamo (progetto esecutivo); 3) Riqualificazione Piazzale C. Colombo- II Lotto – Via Giacomo Genovino – Progetto Stralcio; importo 1.010.630,58 euro; progettista arch. Marco Raia; (progetto definitivo-esecutivo).

Come si vede, quasi 2 milioni di euro di lavori, per i quali la Città Metropolitana ad inizio anno ha concesso i relativi finanziamenti.

Come detto, però, vi sono anche altri adempimenti da rispettare nell’ambito dell’accordo di programma, in particolare per la convenzione da stipulare con la Città Metropolitana. Infatti è stato richiesto al Comune di produrre, per i progetti finanziati, documentazione a firma dei relativi rup. Tutti passaggi necessari dopo essere stati ammessi ai finanziamenti.

E qui la Giunta è dovuta intervenire sostituendo il rup del progetto per gli interventi allo spogliatoio del campo sportivo. Originariamente, infatti, era stato nominato rup l’arch. Rosa Pascarella, che però attualmente è comandata proprio presso la Città Metropolitana di Napoli. Dunque, non può assolvere al compito. Al suo posto, dunque, è stato nominato l’arch. Nicola Regine, responsabile del VII Settore.

Propedeutica alla stipula della convenzione, inoltre, è la nomina del responsabile d’Accordo. In questo caso la scelta è caduta sull’arch. Marco Raia, dirigente del I Settore.

Del Deo si porta a casa i cospicui finanziamenti. L’auspicio è che le opere realizzate si rivelino realmente utili.

