Del Deo: “Innamoratevi, tutti i giorni, della nostra Terra, della nostra Forio”

Il sindaco di Forio, Francesco Del Deo ha scritto un lungo augurio di Natale. Il suo ultimo Natale da sindaco. Un momento di bilancio che il primo cittadino usa anche per ricordare gli obiettivi raggiunti.

“Ai miei Concittadini di Forio e dell’isola d’Ischia, in questo Natale ammantato da un velo di tristezza e di dolore, il mio pensiero non può non andare a tutte le famiglie che sono state colpite dal tragico evento del 26 Novembre, una data che resterà per sempre scolpita nei nostri cuori e nella nostra mente. A loro e alle tante persone che quotidianamente si impegnano per portare avanti un processo di normalizzazione e di messa in sicurezza della nostra amata isola, va il mio abbraccio più forte.

L’anno che ci stiamo lasciando alle spalle può essere considerato da spartiacque tra la crisi del 2020 dovuta dall’avvento della pandemia e una lenta ripresa resa possibile solo grazie alla grande forza di volontà e allo spirito di comunità che, intenso e coriaceo, è emerso in ognuno di noi, rendendoci ancora più uniti e protesi verso un futuro possibile e sostenibile. Insieme, in questi mesi, abbiamo condotto battaglie per il nostro territorio e per tutte le Isole Minori. Mi riferisco, ad esempio, all’istituzione della 73ma Area Interna, al prezioso riconoscimento della condizione di insularità all’interno della Costituzione Italiana, arrivato con la modifica dell’art.119. Grazie ad un proficuo dialogo con il Governo siamo riusciti, anche grazie al prezioso lavoro dei nostri uffici comunali, ad intercettare milioni di euro in fondi destinati a lavori fondamentali, come ad esempio la messa in sicurezza delle scuole presenti sul territorio di Forio; la mitigazione del rischio idrogeologico della nostra meravigliosa linea di costa e aree interne; la messa in sicurezza del porto, che è diventato un vero fiore all’occhiello non solo dell’isola di Ischia; la realizzazione delle pluviali e la divisione delle acque reflue, interventi di vitale importanza e mai fino ad ora realizzati e che devono essere portati a completamento; la riqualificazione degli impianti sportivi e delle aree a verde; l’ammodernamento del nostro waterfront, cuore pulsante di una nuova e rinnovata economia.

Queste sono solo alcune delle aree di intervento che, solo in questo anno, ci hanno visti protagonisti e tante altre progettualità sono in itinere e vedranno il loro completamento nei prossimi mesi. Cari Amici, questo Natale assume per me un significato ancora più forte in quanto rappresenta l’ultimo Natale del mio secondo mandato da Sindaco della nostra Forio. Soffermandomi a ricordare questi splendidi dieci anni trascorsi insieme, non possono non riflettere su come sia cambiato, in meglio, il nostro territorio e il nostro tessuto sociale. Con la velocità che anche i social network hanno impresso alla nostra vita, il nostro territorio è cambiato evolvendosi senza mai dimenticare le Tradizioni e la Storia che, da sempre, ci rende unici nel mondo. Con tanto lavoro e spirito di sacrificio, con la mia maggioranza siamo riusciti ad affrontare tutte le sfide che la vita ci ha posto davanti, tracciando un nuovo percorso che ci ha condotto fino a qui, facendoci riscoprire più uniti che mai. Uno spirito di comunità che viene trasmesso di generazione in generazione, dai padri e dalle madri ai figli, in un continuo scambio di emozioni e di sensazioni. Ed è proprio ai giovani che voglio rivolgere il mio più sentito appello: innamoratevi, tutti i giorni, della nostra Terra, della nostra Isola, della nostra Forio.

Assaporate gli elementi della nostra Storia. Immergetevi nelle nostre tradizioni. Trasmettetele ai vostri coetanei e al mondo anche attraverso le grandi potenzialità delle piattaforme social, ma sempre restando con i piedi ben saldi nella realtà, contribuendo a migliorarla ogni giorno di più. Desidero, infine, porgere, unitamente all’Amministrazione Comunale, i migliori auguri di un felice Natale ai miei Concittadini, ai residenti dell’isola d’Ischia e a tutto il personale del nostro Comune per la collaborazione dimostratami in questi dieci anni nell’interesse del Paese. Viviamo in un periodo storico per noi molto difficile, in cui dobbiamo costruire insieme il nostro futuro per rialzarci più uniti di prima, ma non dobbiamo farci prendere dallo sconforto, con il supporto di tutti, delle Istituzioni e di quanti hanno a cuore la nostra Isola e la nostra Forio, dobbiamo ripartire nel miglior modo possibile.

E’ questo l’augurio che sento di darvi: che sia un Natale vero, un Natale di sentimenti sinceri, in cui prevalgono gli affetti e la speranza in un Futuro possibile, nel quale i sogni di tutti noi possono diventare realtà. Di cuore, buone feste a tutti.