Davide Conte denuncia: «Sosta selvaggia autorizzata in via Antonio De Luca!»

Una sosta selvaggia “autorizzata” di veicoli a due ruote all’imbocco di via Antonio De Luca in particolare nelle ore serali, in barba a ogni norma e soprattutto anche alla sicurezza. Episodi reiterati che vedono la complicità del Comune, in particolare del Comando della Polizia Locale, come si evince da alcune dichiarazioni di una delle appartenenti al Corpo e dall’assenza di interventi repressivi. Una situazione palesemente di gravità assoluta, su cui è necessario fare luce. E’ quanto denuncia Davide Conte nell’esposto indirizzato al Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, alla Compagnia Carabinieri Ischia e per conoscenza al sindaco di Ischia e al comandante della Polizia Locale. E l’oggetto della denuncia è già chiarissimo: «reiterati omessi interventi di controllo sosta selvaggia in Via Antonio De Luca (dal civico 2 al civico 10)». Come sin troppo eloquenti sono le foto allegate.

In premessa si descrive la situazione: «Avendo raggiunto un livello di assoluta esasperazione, in qualità di cittadino residente nella strada oggetto della presente segnalazione, il sottoscritto Davide Conte intende segnalare alle Autorità in indirizzo quanto segue:

Nell’ambito delle ore di z.t.l. al varco 7 (Via Seminario – Via Luigi Mazzella) e, in particolare, nel corso delle serate di festa denominate “Venerdì del Borgo”, il tratto di strada oggetto della presente segnalazione è preso letteralmente d’assalto dal parcheggio selvaggio di ciclomotori, motocicli e bici elettriche.

La quantità di veicoli è tale da provocare non solo un enorme disordine lungo la strada, ma da impedire in senso assoluto la circolazione veicolare per chi gode di un posto auto privato (come nel caso dei residenti di Palazzo Scalfati o delle tre abitazioni ivi dotate di androne privato o passo carrabile) o, peggio ancora, di un posto auto riservato ai portatori di handicap presenti in zona. Non a caso, una delle foto testimonia il parcheggio di un motorino davanti alla portiera lato guida dell’auto di un disabile parcheggiata nell’apposito stallo».

MULTE SOLO DOPO LA TELEFONATA AI CARABINIERI

Questa invasione di mezzi parcheggiati, stante la sede stradale già di per sé angusta, può impedire il transito dei mezzi di soccorso, creando dunque situazioni di potenziale grave pericolo: «Questo gravissimo stato di cose – si legge ancora -, tra i tanti disagi, impedisce finanche ad un’ambulanza di poter accedere e prestare soccorso a chi mai ne avesse bisogno, in quanto il restringimento della carreggiata derivante dal parcheggio selvaggio di tali mezzi a due ruote è tale da provocare anche episodi di tale gravità».

E veniamo all’“inerzia” dei vigili urbani: «Se non sollecitati dal sottoscritto o da altro cittadino preoccupatosi di segnalare il problema e pretendere la sanzione dei contravventori e il ripristino della viabilità, tale fenomeno resta pressoché del tutto impunito. Poche ore fa, il sottoscritto si è premurato di chiedere all’agente Thomas Dinolfo presente in zona in pattuglia verso le ore 22.00, di provvedere a prendere atto della situazione insostenibile ed intervenire, sentendosi rispondere che “tranquillo, i ragazzi stanno intervenendo”, salvo accorgersi circa due ore dopo che gli stessi non avevano neppure provveduto ad elevare le consuete contravvenzioni. Un’agente donna di bassa statura (e anche alquanto arrogante), anch’ella ivi in servizio, alla quale ho chiesto il perché di tale omissione, mi riferiva addirittura che contrariamente a quanto assicuratomi dal collega Dinolfo, “veramente noi abbiamo avuto disposizioni di non intervenire”».

Il che lascia intendere una complicità frutto di volontà che provengono dai “piani alti” del palazzo di via Iasolino.

Davide Conte quindi prosegue: «Solo dopo aver udito la mia telefonata di lamentela alla locale Compagnia dei Carabinieri (che mi riferiva il potere dell’autorità di Polizia Locale di poter comunque chiamare un carro gru per la rimozione dei veicoli, anche in assenza di convenzione, qualora gli stessi creassero palesi impedimenti alla viabilità) e notando che ben due auto (come si evince dalle foto allegate) avevano difficoltà a circolare in tale strada per raggiungere i propri parcheggi privati, gli agenti di Polizia Locale presenti in zona provvedevano ad intervenire ma, semplicemente, multando i veicoli ancora presenti, che man mano tendevano a diminuire col terminare delle attrazioni a Ischia Ponte».

I MOTIVI DELLA COMPLICITA’

La denuncia si sofferma poi sulle “linee guida” impartite agli agenti della Polizia Locale avanzando ipotesi più che fondate sulle motivazioni di chi gestisce la cosa pubblica a Ischia: «La gravissima dichiarazione dell’agente donna (“veramente noi abbiamo avuto disposizioni di non intervenire”) rappresenta la palese ammissione di direttive scellerate nella gestione di una criticità sistematica che – tengo a ripeterlo – si verifica puntualmente nel periodo di maggior affluenza ad Ischia Ponte (fine settimana, feste di piazza, celebrazioni etc.) e che resta assolutamente e sistematicamente impunita e insoluta, con tutta probabilità per evitare di “disturbare” il popolo festante e votante o il proficuo lavoro dei commercianti della zona. Così come ogni giorno, almeno dieci minuti prima della riapertura al traffico dello stesso varco 7 (ore 13.00), si continua a far finta di non vedere la sistematica fila di auto che si forma in attesa di poter entrare e circolare a Ischia Ponte e che anch’essa, noncurante del varco d’accesso al medesimo suesposto tratto di Via Antonio De Luca, lo occlude sistematicamente».

Stanco di attendere un cambio di rotta da parte del Comune, Davide Conte si rivolge dunque alle autorità preposte, anticipando la volontà di intraprendere ulteriori iniziative: «E’ necessario attendere qualche rissa tra automobilisti o che ci scappi il morto per vedere concretizzati adeguati interventi di regolamentazione della viabilità e dei parcheggi? Chi e/o cosa impedisce a chi è titolato a farlo di garantire serenità e vivibilità a tutti?

Tanto si doveva auspicando ogni opportuna indagine/intervento delle Autorità in indirizzo e con riserva del sottoscritto di agire, se necessario, in ogni ulteriore sede competente per la tutela dei propri diritti».

Il sindaco Enzo Ferrandino (che tanto sbandiera la volontà di garantire la sicurezza sulle strade) e il comandante Chiara Romano si attiveranno per ripristinare l’ordine e il rispetto delle regole dopo questa denuncia, o bisognerà attendere le iniziative della Procura e dei Carabinieri? Perché dai fatti esposti da Davide Conte emergono gravi omissioni che non possono passare sotto silenzio e restare impunite.