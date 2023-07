Danza, Paqualino Schiano vi porta… al Moulin Rouge

Come è consuetudine, la Scuola di danza “E’ l’ora di danzare” di Pasqualino Schiano ha organizzato anche per il 2023 lo spettacolo di fine anno. Appuntamento giovedì 6 luglio, alle ore 21,00, nel Piazzale Don Cristoforo Di Scala a Panza.

Lo spettacolo proposto quest’anno dal maestro Schiano e dalle sue allieve, intitolato “Tra passione e perdizione: la storia del Moulin Rouge”, è liberamente ispirato a “La Traviata” di Giuseppe Verdi ed è portato sul grande schermo nel 2001 dagli attori Nicole Kidman e Ewan McGregor. Narra la storia d’amore tra Satin, ballerina di Can Can, e Christian, scrittore in cerca di successo. Una vicenda ambientata nella Parigi di fine ‘800 ispirata dai valori di libertà, verità, bellezza e amore. Una trama particolarmente intrigante e dunque di sicuro richiamo per il pubblico. A presentare l’evento saranno Giusy Iacono e Christian D’Avanzo.