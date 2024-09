Cuore Real Forio, pari in extremis al Solaro: Mosca non perdona, con l’Ercolanese termina 2-2

Ercolanese-Real Forio 2-2

Eccellenza, Girone A, 1a giornata

Il Real Forio strappa un punto al fotofinish e agguanta l’Ercolanese sul risultato di 2-2. La squadra di Carlo Sanchez chiude la frazione iniziale in vantaggio, con una deviazione vincente di Tomasin. Poi rischia di perdere la gara complice la rimonta della formazione allenata da Sergio La Cava. In pieno recupero e con una magia da calcio piazzato, ci pensa il grande ex ad acciuffare il pari: è goleador Mosca l’uomo copertina di questa giornata di campionato. Per il team del presidente Amato è un risultato che fa morale e che arriva a distanza di tre giorni dal tour de force della Coppa Italia che ha condannato il gruppo all’eliminazione anticipata.

Con una prestazione positiva e qualche dettaglio da migliorare in ottica difensiva, i turchi tornano a casa con un buon bottino nella tana di una delle favorite alla vittoria finale. Il tecnico si affida al blocco arretrato delle ultime uscite con Cabrera e Di Costanzo davanti a Mazzella. Confermati Pistola e Tomasin nello scacchiere di partenza, spazio per Peluso dal primo minuto. A centrocampo ci sono Arrulo con Di Meglio e Di Lorenzo, reparto offensivo sulle spalle di Castagna e Mosca. La cronaca si apre con una potenziale occasione per gli isolani, la difesa locale non si fa sorprendere e si rifugia in angolo: l’asse Tomasin-Peluso non si concretizza al 2’.

La brigata granata prova a rispondere, ma sono ancora i biancoverdi a rendersi pericolosi. Al quarto d’ora di gioco scatta la ripartenza e Castagna calcia, la sfera si stampa sul palo esterno e l’azione sfuma. Passano tre minuti e i padroni di casa provano ad impensierire il pacchetto difensivo ospite, Celiento perde il tempo della conclusione e la manovra non mette in affanno gli avversari. Al 20’ il Real Forio è ancora travolgente a destra, il pallone arriva a Mosca che conclude ma trova sulla sua traiettoria un difensore. Il direttore di gara poi ferma il gioco per offside di Peluso. Meglio i ragazzi di Sanchez nella prima parte di match: al 23’ in contropiede Mosca, servito da Di Lorenzo, fa partire un diagonale insidioso; miracolo di Maiellaro in uscita bassa.

La sfera danza a due passi dalla linea di porte, la retroguardia di La Cava allontana in extremis. Nell’altra metà campo sussulto di Pellecchia, il tiro termina a lato. Attorno alla mezz’ora guizzo di Celiento dal limite, Mazzella non corre particolari rischi. Allo scadere del primo tempo i turchi sbloccano il risultato: sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla fascia, la palla attraversa tutta l’area e giunge dalle parti di Tomasin sul secondo palo, chiamato soltanto a spingere in rete. Al rientro in campo per la ripresa l’Ercolanese agguanta subito il pareggio: bordata da fuori di Tarascio che vale l’1-1, battuto l’estremo difensore.

La reazione dei biancoverdi si registra al 57’. Chance interessante per Mosca: l’attaccante apre il piatto ma la giocata è debole e centrale, Maiellaro neutralizza senza troppe difficoltà. Al 63’ Pistola cerca di innescare Castagna in profondità, il portiere è attento e intercetta. A metà secondo tempo i granata ribaltano completamente il punteggio. Dopo la battuta di un corner, Malafronte si fa trovare pronto e con una precisa acrobazia fulmina Mazzella. Il Real Forio non riesce a replicare allo svantaggio e la compagine di La Cava sfiora il tris con Carnicelli: l’attaccante, lanciato da Malafronte, trova la parata del numero 26. Quando il match sembra condannare gli uomini di Sanchez, il risultato allo Stadio Solaro cambia nelle fasi finali dell’incontro.

Il grande ex del confronto, bomber Mosca, si incarica della battuta di un piazzato e supera Maiellaro con una magia. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia di categoria, i turchi si riscattano parzialmente e conquistano un buon punto al 94’, evitando di conseguenza la beffa di una sconfitta. Il Real Forio muove la sua classifica già alla prima giornata di campionato e mette nel mirino la prossima uscita, tra le mura amiche è attesa un’altra big della competizione di Eccellenza, il Gladiator.

Il tabellino

FC ERCOLANESE: Maiellaro, Balzano, Di Nunzio, Avella, Esposito Gi. ‘05; Tarascio, Acunzo (46’ Costantino), Esposito A. ‘06; Pellecchia S. (55’ Carnicelli), Esposito Ge. (46’ Malafronte), Celiento. A disposizione: Di Benedetto ‘06, Di Cristofaro ‘06, Mele ‘05, Ciccarelli, Pellecchia C. ‘05, Petrone’06. Allenatore: Sergio La Cava

REAL FORIO: Mazzella, Tomasín, Cabrera (74’ Cittadini), Di Costanzo, Pistola (78’ Acosta); Di Meglio ‘05 (72’ Aniceto ‘05), Arrulo (90’ Raia ‘05), Peluso ‘06; Di Lorenzo, Mosca (95’ Iacono), Castagna. A disposizione: Santaniello ‘07, Arcamone, Iaccarino ‘06, Verde ’06. Allenatore: Carlo Sanchez

ARBITRO: Marco Ganzerli (Frattamaggiore)

ASSISTENTI: Chianese (Caserta) – Mauriello (Frattamaggiore)

RETI: 45’+1’ Tomasín (RF), 47’ Tarascio (E), 63’ Malafronte (E), 94’ Mosca (RF)

NOTE: Giornata calda con temperatura afosa e cielo velato, terreno in ottime condizioni. Spettatori 300 circa. Ammoniti Esposito Gi. (E), Tarascio (E), Acunzo (E), Ciccarelli (E), Costantino (E), Arrulo (RF), Arcamone (RF). Recupero 5’ Pt – 7’ st. Angoli 2-3.