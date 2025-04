Pozzuoli, nave diretta a Casamicciola si arena su una secca

Una nave traghetto diretta a Casamicciola si è arenata stamane nel porto di Pozzuoli restando bloccata per diversi minuti prima di riuscire a liberarsi e riprendere la navigazione.

La Giuseppina Prima aveva mollato gli ormeggi poco dopo le ore nove per raggiungere il porto dell’isola d’Ischia quando, per ragioni ancora non chiare, si è arenata in una zona dello specchio acqueo dell’approdo flegreo dove sarebbe presente una secca.

A bordo della Giuseppina Prima c’erano diversi mezzi pesanti diretti sull’isola oltre ai loro conducenti: dopo oltre mezz’ora la nave è riuscita a manovrare in modo da allontanarsi dalla secca e riprendere la rotta verso Ischia.

Al momento non si conoscono gli eventuali danni riportati dal traghetto e neppure quelli per gli automezzi ed i passeggeri presenti al momento dell’incaglio mentre la nave si trova ormeggiata regolarmente nel porto di Casamicciola