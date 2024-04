Costone pericoloso ai Maronti, interdetto un tratto di spiaggia

Nelle more degli interventi di messa in sicurezza da attuare, la situazione di pericolo che interessa i costoni dei Maronti presenta gravi criticità, alla luce del danneggiamento delle reti paramassi che dovranno essere oggetti di lavori. Una circostanza che ha indotto il sindaco Dionigi Gaudioso ad adottare una ordinanza di interdizione di un tratto della spiaggia.

Nel provvedimento si richiama infatti l’esito dell’accertamento eseguito dal tecnico comunale e la relazione acquisita in data 12.04.2024, che riporta: «…nel tratto di arenile compreso tra l’Hotel La Gondola e l’imbocco dell’alveo di Cavascura, rilevando che buona parte delle reti paramassi poste per il consolidamento dei costoni, in particolare nella parte bassa risultano distaccate e presentano i cavi di ancoraggio in acciaio spezzati.

Tale situazione, costituisce pericolo, in quanto le suddette reti nelle attuali condizioni, in caso di distaccamento di rocce del costone, non sono in grado di svolgere la propria funzione in maniera adeguata. Alla luce di quanto evidenziato appare necessario interdire il detto tratto di spiaggia al fine di salvaguardare la pubblica è privata incolumità e successivamente provvedere alla messa in sicurezza…».

Un pericolo per quanti potrebbero trovarsi a percorrere l’arenile e di qui la sussistenza, allo scopo di tutelare la pubblica incolumità e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, dei presupposti della necessità e della urgenza.

L’ordinanza sindacale pertanto dispone: «Di interdire il tratto di arenile, compreso tra l’Hotel La Gondola e l’imbocco dell’alveo di Cavascura, come indicato nella relazione dell’ufficio Tecnico Comunale; all’Ufficio Manutenzione di apporre apposita cartellonistica che indichi la non transitabilità del tratto di arenile».