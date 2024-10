Cosa succede tra gli armatori? | #4WD

Non so se prenderle come notizie casuali o se, invece, quanto sto per raccontarVi può effettivamente rappresentare uno stravolgimento degli equilibri nei trasporti marittimi del Golfo di Napoli. Questi ultimi sono stati improntati da sempre come in una sorta di cartello non belligerante, dove ognuno coltivava il suo orticello senza invadere mai quello altrui. Non ne parliamo, poi, dopo la definitiva privatizzazione della Caremar, che ci ha portato addirittura ad un valzer delle cessioni e dei noleggi tra una compagnia e l’altra: tra tutte, ad esempio, il “Quirino” dalla stessa Caremar alla Medmar.

Oggi, però, mi sono imbattuto su una notizia pubblicata dal sito “Shipping Italy”, che narra della cessione della motonave “Bastia” dalla Moby all’Alilauro-Gruson, che è stata già vista in quel di Piombino con le livree della compagnia campana. Non è certo una nave nuovissima, anzi, tutt’altro: lunga 75 metri e larga 12, può navigare a 18 nodi di velocità (non poco, considerata la notevole lentezza della maggior parte del naviglio operante sulle linee da/per Ischia) ed è in grado di accogliere a bordo ben 100 auto e 400 passeggeri. Ho provato a immaginare su quale linea Alilauro-Gruson vorrà impiegare questo nuovo -si fa per dire- acquisto senza giungere ad altre risposte se non che, qualora restasse nel Golfo di Napoli, in ogni caso porterà nuovamente tale armatore nel settore del trasporto auto oggi gestito esclusivamente da Medmar e Caremar (teniamo fuori la Gestour per la sua stessa incostante presenza in attività nel corso dell’anno).

E sempre causalmente, sono venuto a sapere che pochi giorni fa, nel porto di Forio e con tanto di assistenza dell’Autorità Marittima, la società SNAV ha eseguito alcune prove di accosto con il mezzo veloce “Orion”. Questo vorrebbe significare, se tanto mi dà tanto, che a breve il monopolio Alilauro sulla tratta da/per Forio starebbe per terminare.

E allora, giungendo al dunque: cosa succede tra gli armatori campani? Si tratta di semplici movimenti di rifinitura, per così dire, oppure a certi livelli si sono rotte le cosiddette “giarretelle” e, di conseguenza, di qui a breve potremmo assistere ad altri grandi cambiamenti rispetto allo status quo dei trasporti marittimi nella nostra zona? Il fatto stesso che né Snav né Alilauro-Gruson abbiano prodotto ancora neppure un semplice comunicato stampa al riguardo (per la Snav non c’è stata neppure una cerimonia ufficiale per il varo del nuovo splendido “Sirius”) la dice lunga sul riserbo che, evidentemente, ancora aleggia intorno a tali operazioni e all’impatto che potranno avere sul mercato, ma soprattutto alle conseguenze che potrebbero portare in seno al resto dell’organizzazione territoriale dei trasporti marittimi da parte delle singole compagnie. Staremo a vedere!