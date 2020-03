Coronavirus, avviati i controlli ai porti. Con 37.5 di temperatura, stop all’imbarco

Sono avviati i controlli agli imbarchi verso le isole per limitare l’accesso alle isole come disposto dal governatore della Regione Campania. Un’attività che, i sindaci dell’isola d’Ischia avevano chiesto all’indomani della loro improvvida e razzista scelta di chiudere – solo per Ischia – l’accesso a tutti i lombardi e a tutti i veneto. Più di quanto ha deciso ora il governo e che è ritenuto una delle decisioni più draconiane fino ad ora assune.

Sui porti, in linea con quanto previsto dall’Ordinanza del Presidente della Regione Campania, prima dell’imbarco, ai passeggeri viene misurata la temperatura e vengono chieste le informazioni su provenienza e condizioni di salute e l’esibizione di un documento.

I passeggeri possono poi imbarcarsi solo dopo un visto degli operatori sanitari che attesta l’effettuazione del controllo.

In caso di eventuali sospetti – febbre oltre 37.5 e condizioni di possibile contatto con pazienti risultati positivi – i sanitari invitano il cittadino a controlli più approfonditi con un medico dell’Azienda Sanitaria.

(Foto Pasquale Gargano)