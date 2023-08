Coppa Italia Eccellenza. Real Forio che show a Bacoli! Ed è subito manita sul campo. LA GARA

Francesco Fiorillo | Da reginetta sul mercato a rullo compressore in campo. Si presenta così il Real Forio alla nuova stagione sportiva. In attesa di conoscere il calendario del campionato, che sarà svelato questo pomeriggio, la squadra di Angelo Iervolino affronta il primo test dell’annata 2023/24. Risposte e indicazioni sono più che convincenti per lo staff tecnico, allo Stadio Tony Chiovato di Bacoli è monologo biancoverde. “Voglio valutare la condizione fisica e l’approccio ai momenti della gara da parte dei ragazzi. Affronteremo un Rione Terra con qualche partita in più nelle gambe”, queste le parole del trainer isolano alla vigilia della sfida sul suolo flegreo. Eppure, malgrado una pre-season senza amichevoli, il club del Presidente Luigi Amato si presenta con una prestazione da urlo. Sei calciatori nell’undici di partenza sono nuovi, il vecchio blocco è rappresentato soltanto da cinque titolari: nessun rodaggio o periodo d’ambientamento, il gruppo si dimostra forte e già pronto per partite più probanti.

Punteggio Partita RIONE TERRA Wed, Aug 30, 2023 | 4:00 PM 0:5 REAL FORIO



L’esordio in Coppa Italia Dilettanti è entusiasmante per il Real Forio che s’impone con una manita ai danni della compagine di Ivan Faustino, neopromossa qualche mese fa. Show per gli ospiti che prendono subito le redini dell’incontro e si affacciano in avanti con una prima giocata di Filosa al 4’. Al 10’ potenziale occasione costruita da Pistola, direttamente da palla inattiva: la retroguardia locale si salva in qualche modo. Al 13’ prima conclusione verso lo specchio, al termine di un contropiede architettato da Guatieri: passaggio a destra dove Castagna serve a rimorchio D’Alessandro, il tiro è alto. Dopo un quarto d’ora di gioco, i biancoverdi rischiano su un intervento in extremis di Filosa. Al 24’ torsione di Boussada sul traversone di D’Alessandro, il difensore colpisce con poca forza ed angolazione, Mattera interviene tranquillamente. Alla mezz’ora proteste isolane per un presunto fallo su Arcamone in area, il direttore di gara non è dello stesso parere e lascia proseguire. Sale in cattedra Di Costanzo che sfiora il gol al 31’ e poi sblocca il risultato qualche secondo più tardi sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 43’ entra in partita anche Iandoli, con una super parata su Di Giorgio. Sul ribaltamento di fronte, Guatieri scatta in ripartenza e semina il panico: l’ultimo difensore riesce a interrompere le cavalcata del fantasista, ma Castagna sbuca alle spalle di tutti e non sbaglia davanti al portiere.

La ripresa si apre con un’ottima opportunità per il Rione Terra, la botta secca e velenosa di Agrillo trova ancora la risposta di uno strepitoso Iandoli. Al 56’ il Real Forio va vicino alla terza marcatura di giornata. Traversone al bacio di D’Alessandro, Guatieri si coordina e calcia, ma il palo nega la gioia. Il numero 17 ci riprova poco più tardi, questa volta dopo un fraseggio con Castagna: Mattera si oppone e tiene in vita i suoi compagni. Alla lista delle occasioni si aggiunge nuovamente Di Costanzo, il destro però è debole e non crea problemi ai flegrei. Al 70’ punizione calciata da Arcamone, la parabola è perfetta ma sul tragitto c’è il legno, sul tap-in Guatieri non trova la porta. La squadra di Iervolino illumina il Chiovato, al 76’ iniziativa di Pelliccia che va via centralmente e smista per Guatieri: cross per Filosa che controlla e gonfia la rete da pochi passi. A dieci dal novantesimo, Pelliccia mette in ginocchio il Rione Terra, scappa a sinistra e converge verso il centro dell’area: destro chirurgico all’incrocio e poker ospite a Bacoli. Totale gestione per gli isolani nella fase conclusiva del match, tuttavia c’è gioia pure per Iacono nel recupero. Il centrale classe 1998 svetta in piena area su un calcio piazzato dalla fascia e chiude i giochi: 0-5 e game over.

Il Real Forio torna a casa con i primi tre punti della stagione, agganciata la Puteolana nella mini-classifica del Girone B di Coppa Italia. Ottimi spunti ed importanti indicazioni per Iervolino: una difesa di ferro che non subisce gol e rischia pochissimo sulle offensive dei padroni di casa, un attacco in grande forma e abile a sfruttare i momenti cruciali del match. L’inserimento dei nuovi è già in stato avanzato, l’amalgama non è completa, ma la strada tracciata è quella giusta. Da valutare soltanto la stanchezza di qualche giocatore, uscito anzitempo dal campo. Lo staff ha gestito le forze e le energie dei ragazzi in vista dell’appuntamento in programma tra tre giorni. Allo Stadio Calise, per la prima stagionale davanti al pubblico amico, i biancoverdi ospiteranno i Diavoli Rossi della famiglia Di Costanzo. Il team di Pozzuoli è reduce dalla vittoria di domenica scorsa per 2-1 contro il Rione Terra nella prima gara del triangolare. Sull’isola si deciderà la qualificata: in virtù dello 0-5, al Forio basterà un pareggio per strappare il pass per la fase successiva.