Conto alla rovescia per “Stelle in Strada per assaggi d’autore”

Il 29 dicembre, dopo il successo delle passate quattro edizioni e lo stop imposto dalla pandemia, torna “Stelle in Strada per Assaggi d’Autore”, la manifestazione fortemente voluta dal Comune di Ischia che ha l’obiettivo di portare in strada la grande tradizione della cucina napoletana e italiana rivisitata in chiave gourmet.

L’evento, si svolgerà lungo il Corso Vittoria Colonna che, per una sera, si trasformerà in una gigantesca cucina a cielo aperto, con il tocco d’artista di Ettore Guarracino. Un trionfo del gusto e dell’enogastronomia nel cuore delle Festività di Natale, con le ricette più originali e sorprendenti tradotte dall’estro e dalla creatività degli chef più titolati di Ischia e della Campania.

Oltre 50 i professionisti, tra chef, pizzaioli e pasticcieri, che prenderanno parte alla serata e offriranno tanto ai turisti quanto ai residenti la possibilità di compiere un percorso degustativo, olfattivo e visivo che coniuga la riscoperta di antichi piatti della tradizione campana con la loro riproposizione degli stessi in una chiave più moderna.

La manifestazione mantiene la formula che tanto ha avuto successo in passato: presso ogni stand il visitatore potrà degustare una pietanza e assaporare i vini delle migliori cantine isolane, amari locali o un buon drink. Tanta buona musica allieterà i passanti, con musicisti posizionati lungo il percorso, che faranno riecheggiare le loro note nelle strade del centro. Ci aspetta un tripudio di profumi, colori, suoni e sapori nella già magica atmosfera natalizia.

Ma Stelle in Strada è anche impegno per il sociale. Dopo la realizzazione del parco e dell’area giochi a Lacco Ameno nel 2018 e la donazione di caschetti all’Ospedale Rizzoli, quest’anno l’attenzione si sposta sul tema della prevenzione e contrasto della violenza contro le donne, un fenomeno sociale ancora troppo diffuso anche nella nostra realtà locale, che necessita di una risposta corale capace di diffondere una nuova cultura da contrapporre alla violenza verso le donne. Tanto viene già fatto dal Centro antiviolenza dei Comuni di Ischia e Procida “NON DA SOLA”, dove è presente uno sportello di accoglienza per sostenere le donne vittime di violenza e abusi.

Lo sportello, situato all’interno del complesso Polifunzionale (ingresso da Via Morgioni) è aperto dal lunedì al venerdì (dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 di lunedì, martedì e giovedì).