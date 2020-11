Contagio Don Angelo. Il sindaco Caruso: “Mantenete la calma. La priorità è il tracciamento dei contatti”

L'accusa del primo cittadino: "E' triste dover constatare che in molti casi non siamo in grado di autogovernarci."

Con una costante informazione sui social, il sindaco di Serrara Fontana, Rosario Caruso aggiorna (in maniera puntuale) l’evoluzione del delicato contagio da Covid-19 del parroco di Serrara Fontana, don Angelo Iacono.

“Mantenete la calma. I vigili – scrive il primo cittadino – stanno raccogliendo le segnalazioni e dunque supportando l’Asl nel tracciamento dei contatti diretti di Don Angelo. Rispettate l’isolamento in attesa del tampone. Sto ricevendo decine di telefonate e messaggi e sto cercando di rispondere a tutti ma la priorità ora è fare il tracciamento dei contatti. Ricordo – continua Caruso – il numero dei vigili urbani: 081 9048831 e quello dell’ASL : 081 18840505. Ricordo anche che in assenza di sintomi non dovete far nulla se non restare in isolamento. Nel caso di insorgenza di sintomi contattate il vostro medico curante. Non vi nascondo che la situazione mi preoccupa in relazione a ciò che mi state rappresentando, ossia casi di assenza di mascherina anche in presenza di tosse, oppure casi di assenza di igienizzazione in momenti di contatto stretto ed altro. Purtroppo – evidenzia e sottolinea – non torniamo indietro nel tempo e non possiamo cambiare nulla ma è il momento, ancora una volta, di prendere coscienza del fatto che la mancanza di responsabilità può fare molti danni”.

“E’ triste dover constatare che in molti casi non siamo in grado di autogovernarci. Perchè,d a quanto mi riferite, sarebbe bastato segnalare o prendere i dovuti accorgimenti. Sto cercando di ripeterlo da mesi con sincerità e senza creare allarmismi ma devo constatare che anche in questo periodo, per alcuni, non basta. Preghiamo per Don Angelo e chi ha avuto contatti stretti senza protezioni, igienizzazione e distanziamento si segnali subito. Cerchiamo di contenere il contagio”