Come per l’EVI, Pascale ci ripensa: consiglio comunale in presenza a Lacco Ameno

Dopo i passaggi formali e le accuse della minoranza sulla irregolarità della convocazione del consiglio in modalità remota, il sindaco di Lacco Ameno Giacomo Pascale accoglie le richieste e riformula la convocazione a poche ore dalla seduta. Il consiglio comunale si terrà in presenza. La decisone del primo cittadino in ordine al primo consesso post insediamento al PROT. N. 0011319/1 del 9 novembre 2020.

Così scrive Pascale in merito all’accoglimento richiesta di svolgimento del Consiglio Comunale in presenza, formulata con nota acquisita al prot. com. n. 11196 del 6.11.2020 e reiterata con nota acquisita al prot. com. n. 11289 del 9.11.2020 sulla “Seduta ordinaria del Consiglio Comunale, in prima convocazione per il giorno 9.11.2020, alle ore 18,30 ed in seconda convocazione il giorno 12.11.2020, alle ore 18,30, in modalità a distanza“.

La decisone del sindaco, richiamate la convocazione del Consiglio Comunale, inoltrata con nota prot. 11086 del 3.11.2020; e le istruzioni per la partecipazione alla seduta da remoto, trasmesse con nota prot. 11234 del 6.11.2020. “Ribadita la piena legittimità della convocazione di consiglio comunale in modalità a distanza per evitare il rischio di contagio da COVID-19 in un periodo di preoccupante innalzamento del numero dei casi in concreto registrati nel territorio dell’Isola d’Ischia ed in particolare in quello del Comune di Lacco Ameno, come richiesto dall’art. 73, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 17, in vigore fino al 31 gennaio 2021, nonché dall’art.1, lett. d), punto 5 del DPCM 18.10.2020 e confermato dalla nota della Prefettura di Napoli n. 305175 del 29.10.2020, acquisita in pari data al prot. com. n. 10922; – scrive Giacomo Pascale- dato atto che il Comune di Lacco Ameno ha individuato puntualmente i sistemi di partecipazione a distanza alle sedute dei consigli comunali, idonei a garantire la sicurezza delle comunicazioni e certezza nell’identificazione dei consiglieri aventi diritto, prevedendo l’utilizzo di piattaforme facilmente accessibili da PC, tablet, notebook e smartphone, d’uso comune; Lette le istanze di alcuni Consiglieri comunali formulate con note acquisite al prot. com. n. 11196 del 6.11.2020 e n. 11289 del 9.11.2020, aventi ad oggetto “Interrogazione consiliare ex decreto legislativo 267/00”, Preso atto che dalle predette note emergerebbe la mancata disponibilità da parte di alcuni consiglieri comunali di strumentazione idonea a partecipare al consiglio comunale in modalità a distanza; al solo fine di garantire la partecipazione alla seduta da parte di tutti i Consiglieri comunali, ACCOGLIE la richiesta di svolgimento in presenza dell’adunanza del Consiglio comunale fissata in prima convocazione per il giorno 9.11.2020, alle ore 18,30 ed in seconda convocazione il giorno 12.11.2020, alle ore 18,30, nel rispetto della normativa sul distanziamento sociale e sull’utilizzo di sistemi di protezione individuale“.

La seduta si svolgerà a porte chiuse, consentendo il solo accesso della stampa accreditata. La pubblicità della seduta verrà garantita mediante videoregistrazione dell’adunanza, che sarà disponibile dal 10.11.2020 sul sito istituzionale del Comune di Lacco Ameno