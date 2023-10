Cinelli, Cavese: “Abbiamo reagito bene, ma dobbiamo lavorare molto”

Mister Cinelli arriva in sala stampa dopo la vittoria conquistata al Mazzella ma non è soddisfatto. La pressione della big che non ha brillato sul terreno verde di Fondobosso e la prestazione, maiuscola, dei gialloblù lasciano certezze a Buonocore ma lasciano al mister ospite tante indicazioni e tante sottolineature da correggere.

Mister, è stata una partita tosta. Ad un certo punto, vi abbiamo visti un po’ imbambolati dal gioco dell’Ischia. Poi, in qualche modo, avete pareggiato e siete passati in vantaggio. Tuttavia, abbiamo visto la coppia centrale vostra e qualche altra parte dei reparti, un po’ distratti…

“Sicuramente è stata una bella partita, in primis. Noi siamo partiti molto bene, soprattutto nei primi 20, 25 minuti ma nel momento in cui abbiamo preso gol, ci siamo disuniti e abbiamo sofferto la squadra avversaria che a cui faccio, veramente, i complimenti. È veramente una bella squadra. Nel secondo tempo, quando siamo andati sotto, abbiamo avuto la forza di cercare di rimetterla a posto e lo abbiamo fatto andando in vantaggio anche attraverso i cambi a cui faccio veramente i miei complimenti a tutti e cinque che sono entrati. Naturalmente c’è da migliorare. Però, tutto sommato, dovevamo vincere, dovevamo fare una bella partita, ci siamo riusciti e va bene così”.

Alla vigilia avevamo sentito conferenza di presentazione che si preoccupava dell’atteggiamento mentale dei suoi e poi voleva questa vittoria dopo quarant’anni. Diciamo che almeno una cosa la porta a casa.

“L’aspetto dell’atteggiamento, in qualsiasi categoria, è fondamentale ed è di primaria importanza e nessuna squadra, soprattutto noi, si può permettere di iniziare una partita senza l’atteggiamento giusto, ma soprattutto con la consapevolezza che durante la partita bisogna saper soffrire”.

Le possiamo chiedere che cosa pensa delle decisioni arbitrali?

“Guardi, con tutto il rispetto per lei, io non sono abituato a parlare dell’arbitro, quindi preferisco evitare qualsiasi commento. L’unica cosa che mi permetto di dire è che è un essere umano e può sbagliare e può non sbagliare, ma non mi interessa più di tanto”.

Rispondendo alle domande dei giornalisti di terraferma, Cinelli ha poi commentato: “Mi è piaciuto molto l’atteggiamento iniziale che ha avuto la squadra. Mi è piaciuto di meno nel momento in cui l’Ischia è riuscita a pareggiare e non abbiamo cercato di giocare. Spesso buttavamo la palla giusto per buttarla in cui abbiamo concesso di tantissime ripartenze. C’è tanto da fare ancora, siamo cresciuti. Dobbiamo migliorare ancora”

Poi aggiunge: “Penso che siamo sulla strada giusta perché una squadra che va in svantaggio e riesce in quel modo, anche con la giusta mentalità, è una cosa che dobbiamo mantenerla e dobbiamo cercare di migliorarla, ma soprattutto dobbiamo cercare di non dare il vantaggio”

Quando gli chiedono, invece, del tifo in trasferta e del livello fisico dei suoi (non siamo stati brillantissimi rispetto all’Ischia) Cinelli chiarisce: “Il nostro pubblico senz’altro è un valore aggiunto. Li ringrazio di nuovo, abbiamo bisogno di loro e senz’altro oggi abbiamo. Abbiamo capito veramente che senza di loro è difficile cercare di vincere le partite. Quindi grazie ancora per quello che fanno, per quello che ci danno, per come ci si trascina. Naturalmente la condizione fisica, avendo fatto una preparazione molto importante, faceva anche caldo. Secondo me è buona, dobbiamo migliorare la parte di intensità, ma questo prima o poi ci arriviamo e anche presto”.