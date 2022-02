Ciao Giovanni, la tua morte è una sorpresa sia assurda per tutti.

Sandra Malatesta | Conosco da sempre Carmela Chiocca perché è la figlia di Gaetano e Anna miei caro amici e ho conosciuto Giovanni quando si sono sposati.U n ragazzo così delicato di lineamenti, così dolce ed educato. Lui aveva un grande senso di essere pronto a dare sempre una mano a chiunque ne avesse bisogno, e soprattutto l’amore per i ragazzi e per lo sport ma per il calcio in particolare. I suoi figli Luisa Greta e Gaetano sono stati miei alunni e hanno preso dal padre il modo di sorridere e i colori chiari della pelle e dei capelli, soprattutto Luisa Greta.

Ricordo che era sempre presente sia sul lavoro che a casa tanto che quando chiamavo spesso subito dopo pranzo rispondeva sempre lui e io lo chiamavo centralinista. Infatti si alternava con Carmela per stare con I figli. Ha partecipato come socio a società di calcio e se non ricordo male alla Futura. Gaetano amava giocare e lui era contento e lo seguiva. Orgoglioso di quei due ragazzi così educati e pronti a dare una mano sempre. Cara Carmela so che da guerriera quale sei non hai mai smesso di stargli vicino, così come i ragazzi e la sua e la tua famiglia.

Quando la morte porta via un uomo che ha fatto della discrezione il suo modo di vivere, sembra quasi che la sorpresa sia assurda per tutti, quasi come se un uomo come lui che faceva tutto senza farsi notare, stesse sempre lì al suo posto. Riposa in pace Giovanni e dai forza da lassù a chi hai tanto amato a tutti i tuoi cari.

Carmela sai quello che ci lega da sempre e io che parlo tanto, ho sempre ascoltato quando mi parlavi con quel modo saggio che hai di fare e di pensare. Vi stringo forte e aver avuto Giovanni nelle vostre vite non sarà stato invano perché lui vi ha amato tanto e con quel modo delicato di fare per paura che poi potesse esagerare… Sandra

