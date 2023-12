Casamicciola Terme: via De Rivaz, situazione grave di dissesto, a breve partono i lavori di messa in sicurezza

Da alcuni giorni a causa di uno smottamento al di sotto della sede stradale via De Rivaz è stata chiusa al transito dei veicoli e pedoni.

Si tratta di una situazione già verificatasi in passato e che, comprensibilmente, sta provocando disagi alla popolazione di Casamicciola alta ed a quanti percorrono le strade di quella zona.

A seguito di questo nuovo dissesto venerdì scorso è stata effettuata una accurata ispezione del tratto fognario sottostante, ad opera di tecnici specializzati che hanno utilizzato anche telecamere robotizzate ad alta definizione, allo scopo di verificare compiutamente lo stato effettivo delle pluviali e fognature.

L’ispezione ha permesso di determinare che sarà necessario un intervento complesso ed articolato per la riparazione e la messa in sicurezza di un importante segmento di via De Rivaz.

I tecnici hanno infatti accertato la presenza di diversi scavernamenti ed una estesa e preoccupante situazione di dissesto strutturale; anche le condizioni della condotta fognaria, che risulta sottodimensionata in alcuni snodi cruciali, si presentano critiche in diversi punti per effetto di una diffusa corrosione ed in qualche caso anche per importanti lesioni.

La gravità del quadro emerso a seguito di questa ispezione impone quindi la realizzazione di lavori di somma urgenza, in sinergia con il commissariato alla Ricostruzione, per la bonifica della zona interessata dal dissesto che consentano di renderla non solo di nuovo aperta ai veicoli ma soprattutto sicura per tutti quelli che la percorrono o ci abitino e che l’amministrazione si premurerà di far realizzare a regola d’arte e nei tempi più brevi possibili