Casamicciola Terme: convocato per lunedì 2 dicembre il consiglio comunale

Il Consiglio Comunale di Casamicciola Terme è stato convocato, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica, in prima convocazione per il giorno lunedì 02 dicembre 2024 alle ore 17:00, e in seconda convocazione per il giorno martedì 03 dicembre 2024 alle ore 17:00 per discutere del seguente ordine del giorno:

Approvazione verbali seduta precedente del 02 settembre 2024. Ratifica Deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 04.10.2024, avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione 2024-2026 ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000”. Esame ed Approvazione del Bilancio Consolidato per l’esercizio 2023 corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa. Esame ed approvazione Riconoscimento Debiti Fuori Bilancio ai sensi dell’art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000 – Regolarizzazione assegnazioni.

Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 175/2016. Ricognizione partecipazioni e individuazione operazioni di razionalizzazione. Affidamento servizio di tesoreria comunale per il periodo 2025-2029: esame ed approvazione schema di convenzione e direttive in merito all’espletamento della gara. Esame e approvazione dell’aggiornamento del Piano Di Protezione Civile del Comune di Casamicciola Terme. Approvazione nuova localizzazione depuratore per i comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno.

Modifiche al regolamento per l’utilizzo delle strutture sportive. Situazioni Società A.M.Ca. S.r.l – determinazioni. Situazioni Società Marina di Casamicciola S.r.l – determinazioni. Toponomastica cittadina – Intitolazione “Piazza Vincenzo Pisani”. Varie ed eventuali.