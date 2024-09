Casamicciola Terme & Benessere, il territorio riparte dalle sue acque

Un sistema virtuoso, ecofriendly e geneticamente legato alla nostra cultura e alla nostra storia. Ma anche un modo per riscoprire la nostra identità e metterla a sistema attraverso l’attenta ricerca di veri e propri esperti che hanno illustrato, con attenzione, le meraviglie, anzi i prodigi, delle nostre acque.

Questo il nocciolo della due giorni di incontri promossi dal comune di Casamicciola Terme e che ha posto al centro di tutto le terme e le nostre acque, declinate all’ennesima potenza.

Tra alimentazione salubre legata alla territorialità e agli ingredienti giusti, alle terme benessere per il fisico e la mente, al museo delle acque. Ma non solo. Territori che narrano benessere e storia attraverso le proprie acque che diventano anche driver per un nuovo modo di intendere il turismo, più sostenibile ed attento al consumo del suolo.

Le sessioni del convegno, aperto dal sindaco Giosi Ferrandino alla presenza dei massimi esponenti di Federterme Confindustria, di Federalberghi terme (era presente anche il presidente Emanuele Boaretto), i sindaci di Lacco Ameno Giacomo Pascale, il sindaco di Serrara Fontana Irene Iacono hanno narrato le qualità, spesso dimenticate, di un bene che per noi isolani rappresenta il vero e proprio petrolio.

Un elemento che rilancia l’isola e le sue bellezze, che la modella – come solo l’acqua sa fare – e la rende ancora più bella e ricca di proprietà uniche al mondo.

Il convegno, che si propone di essere solo il primo passo di un percorso da compiere verso il rilancio dell’isola intera, ha visto la partecipazione anche di Alberto Arrighi che ha focalizzato il suo intervento sulla Economia del Benessere, il prof. Mercurio ha discusso del termalismo per uno sviluppo sostenibile e la prof.ssa Annamaria Colao ha acceso un fato su una nuova ricerca riguardo l’importanza delle terme per la prevenzione a 360gradi e sotto una nuova ottica, quella del benessere anche psicofisico. Luciano Pignataro, noto giornalista enogastronomico, ha poi mostrato le bontà, è proprio il caso di dirlo, della nostra tavola mediterranea con attenzione alla salute a tavola. L’accoglienza insita nell’elemento acqua è stato poi al centro dell’intervento dell’arch. Massimiliano Fuksas, che ha illustrato alcuni tratti dei suoi cinque splendidi progetti per Casamicciola, e con l’arch. Fabrizio Mautone. Di musei dedicati alle acque si è discusso con il dott. Eriberto Eulisse e il dott. Giuseppe Ottaiano, giungendo al turismo esperienziale ed Alimentazione salutare con il Prof. Aniello di Vuolo. Due giorni molto intensi, che si sono conclusi con una promessa:rivedersi a Casamicciola Terme con nuove ricerche e nuovi progetti per il rilancio delle nostre mirabili acque.

GIOSI FERRANDINO: “CASAMICCIOLA TERME, COMUNE TERMALE PER ANTONOMASIA”

“Ringrazio tutti i partecipanti per essere stati presenti a questo appuntamento e ringrazio e l’on. Bonavitacola che rappresenta la vicinanza della Regione Campania al nostro territorio, non solo in quanto il Comune di Casamicciola Terme è capofila per l’isola d’Ischia del progetto “Borghi, Salute e Benessere”, un progetto molto importante e dalle grandi potenzialità, ma anche perché siamo in dirittura d’arrivo con il piano per la ricostruzione per far tornare alla normalità tante famiglie e un po’ all’ordinaria amministrazione dei comuni interessati. Tutto questo, senza la vicinanza della Regione Campania e del vicepresidente Bonavitacola sarebbe stato molto più difficile. Ringrazio tutti i relatori per l’alto livello degli interventi, che hanno rappresentato un momento di confronto e di ascolto, aspetti fondamentali per i politici. Noi riteniamo, anche con l’arch. Fuksas, che il tema centrale da cui ripartire sia legato all’acqua. Sorgenti termali e anche fonti di acqua potabile, che rendono il territorio di Casamicciola Terme e dell’intera isola d’Ischia unico al mondo. Il comune di Casamicciola Terme è il comune termale per antonomasia, non solo sull’isola ma probabilmente nel mondo. Dobbiamo far tornare a far parlare del nostro territorio anche per le terme, viste in una accezione evoluta rispetto alla cura semplice del passato, abbinare il benessere psicofisico e avere quel quid in più. Per fare ciò è importante il dialogo e il confronto con il territorio, le associazioni di categoria e gli esperti, come avvenuto in questo che è solo il primo di una lunga serie di convegni che rilanceranno il nostro bene più importante, le nostre acque.”

ON. LEGNINI: “LA RICOSTRUZIONE E LA RIGENERAZIONE PASSANO PER LA TUTELA DELLE ACQUE”

“In un momento cruciale per la ricostruzione e la rigenerazione urbana del territorio di Casamicciola Terme, ben vengano momenti di confronto e di studio. Ringrazio il sindaco, Giosi Ferrandino, e tutta l’amministrazione comunale per aver promosso questa importante iniziativa di confronto in un momento cruciale per la definizione delle strategie per la ricostruzione, la rigenerazione e il rilancio del territorio dell’isola. La tutela e la valorizzazione delle sorgenti termali, uniche al mondo per la ricchezza delle acque e le straordinarie proprietà terapeutiche, è strettamente connessa all’ambizioso Piano di messa in sicurezza e di mitigazione del rischio idrogeologico, a partire dagli alvei che dal Monte Epomeo raggiungono l’abitato e poi il mare. La progettazione degli interventi di ricostruzione e rigenerazione deve essere orientata a preservare le acque e il territorio, nel segno dei più avanzati principi di sostenibilità ambientale. Questi sono gli obiettivi condivisi con i Comuni, la Regione e con i protagonisti sociali e professionali del territorio”.

BONAVITACOLA: “RIPENSARE IL BENESSERE E L’IDEA DI TURISMO PARTENDO DA CASAMICCIOLA”

“Credo che questo sia un primo evento di un cammino da fare. Salute e Benessere sono due temi cruciali. Mentre il concetto di salute è condiviso, quello di benessere molto meno, potremmo dire che rappresenta un concetto infinito. In passato questo termine ad esempio veniva utilizzato per indicare la capacità di soddisfare esigenze di consumo, avere un livello di assistenza più elevato, ma ciò che dominava, con il benessere si indicava una società che aveva perso il senso della misura, credevamo che tutto era consentito. Abbiamo ritenuto di poter consumare energia e territorio, non rispettare l’Ambiente e così via. La società del benessere all’ora era quantitativa e non qualitativa. Anche il turismo era quantitativo. Attualizzare il benessere oggi significa riequilibrare il rapporto da quantità e qualità e chiederci quale è il benessere che fa bene alla nostra vita. I nostri principali avversasi sono i virus, i batteri cattivi e gli smartphone. Questi ultimi inducono stimoli che danno dipendenza, ad una ripetizione ossessiva della navigazione nel mondo digitale che ci spinge a scrollare sempre di più.

Quindi se il benessere oggi è qualità, capiamo che il turismo deve rispondere a ciò. Il binomio prima era “cure termali”, con cure specifiche per determinate patologie, oggi, invece, le terme possono essere parte di una visione del benessere che prescinde dalla cura di un terapia specifica ma migliora la qualità della vita. Posta così, Ischia può essere un laboratorio straordinario. Il Progetto Borghi Salute e Benessere, ad esempio, per l’isola può essere una leva importante perché i comuni si mettano insieme, rientrino in una rete internazionale accreditata sul piano dei flussi turistici, grazie al portale della Regione Campania che raccoglie ogni rete con le sue caratteristiche. Io credo che il progetto di Ischia, con capofila Casamicciola Terme, debba essere volto alla rivalutazione delle terme non in chiave terapeutica ma risorsa naturale che insieme al paesaggio e all’enogastronomia concorre alla composizione del benessere, che è l’offerta turistica moderna.”