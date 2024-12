Casamicciola saluta il 2025 con la Nuova Orchestra Italiana ed i fuochi pirotecnici

Il nuovo anno inizia con un grande evento a Casamicciola Terme, con due spettacoli per tutta la famiglia che dalle 18.30 vedranno quale epicentro il centro cittadino.

Alle 18.30 piazza Marina si accenderà con “Napoli tre punti e a capo”, lo show della Nuova Orchestra Italiana con Gino Rivieccio.

La band fu fondata nel 1991 da Renzo Arbore con l’obiettivo di rilanciare in tutto il mondo la musica napoletana interpretandola in maniera innovativa e con contaminazioni di differenti culture e generi musicali (come il jazz, lo swing ed il blues) e che ha accompagnato il famoso showman in decine di concerti di grande successo, in Italia ed all’estero.

A farla da padrone mercoledì sera saranno quindi l’appassionato canto di Gianni Conte, la seducente voce di Barbara Buonaiuto, i virtuosismi vocali e ritmici di Giovanni Imparato, la direzione orchestrale, il pianoforte e la voce di Massimo Volpe, le chitarre e le voci di Giordano Esposito, Michele Montefusco, Marco Manusso, Nicola Cantatore, le percussioni e la voce di Peppe Sannino, la batteria e la voce di Roberto Ciscognetti, il basso e la voce di Massimo Cecchetti, i festosi mandolini e le voci di Raffaele La Ragione, Salvatore Esposito e Salvatore della Vecchia. Quattordici musicisti capaci di coinvolgere un pubblico trasversale con uno show di oltre due ore, con le incursioni in scena dell’istrionico Gino Rivieccio, attore teatrale e conduttore televisivo particolarmente amato dal pubblico partenopeo.

La scaletta prevede brani come “Torna a Surriento”, “Era de Maggio”, “‘O paese d’o sole”, “Luna rossa”, “Comme facette mammeta”, “‘O Sarracino”, insieme con composizioni più recenti in un repertorio che coniuga il nuovo e l’antico suono di Napoli e con un finale dedicato a Renzo Arbore e ai suoi successi più famosi: “Vengo dopo il tg”, “Cacao meravigliao”, “Si la vita è tutta un quiz”.

Al termine dello spettacolo della Nuova Orchestra Italiana poi l’intero lungomare casamicciolese sarà il teatro di un fantasmagorico benvenuto al 2025: uno spettacolo di fuochi pirotecnici, dal molo di sopraflutto del porto, che illuminerà il cielo della cittadina termale e, come da tradizione iniziata a San Silvestro 2024, costituirà il beneaugurante saluto di Casamicciola Terme all’anno che inizia