Casamicciola, lunedì il concerto di Raf

Un tour per celebrare i 40 anni di un successo globale, “Self control” che lo ha lanciato verso una carriera ricchissima di successi e che lunedì prossimo farà tappa a Casamicciola.

Raf si esibirà il 22 luglio prossimo al piazzale De Felice per il nuovo appuntamento di Casamicciola Life – il programma di eventi e manifestazioni organizzato dal comune casamicciolese – in una tappa del tour che lo sta portando in questi mesi in giro per l’Italia e che prende il nome da quella prima grande hit, cantata in inglese e rifatta in America da Laura Branigan che all’epoca vendette oltre 20 milioni di copie.

Dopo di quello il cantautore pugliese ha scritto e cantato una lunghissima serie di ulteriori hit: Inevitabile follia, Cosa resterà degli anni ’80, Ti pretendo, Interminatamente, Siamo soli nell’immenso vuoto che c’è, Due, Stai con me, Sei la più bella del mondo, Il battito animale e poi ancora Oggi un dio non ho, Eclissi totale, La danza della pioggia e Infinito a voler stilare un elenco che sicuramente non è esaustivo ed in cui non figurano tra l’altro i pezzi scritti per altri interpreti (come Si può dare di più cantata dal trio Morandi-Ruggeri-Tozzi).

E proprio i tanti successi di Raf saranno i protagonisti del live di lunedì sera che inizierà alle ore 22.00, in cui l’artista ripercorrerà idealmente la sua lunga e fortunata vicenda artistica durante la quale ha saputo conquistarsi non solo un vasto seguito ma anche l’affetto di tantissimi fan.

Il concerto di Raf di lunedì prossimo costituisce il clou degli eventi organizzati dall’amministrazione comunale in occasione dei festeggiamenti di Santa Maria Maddalena, la patrona di Casamicciola Terme, e che prenderanno il via sabato sera, alle ore 21.30 nei giardini davanti alla Basilica, con il live Gianni Mobilya e la Tammuriata Band.

Napoletano doc, Gianni Mobilya ha iniziato la sua carriera da giovanissimo suonando in giro per il mondo con Gianni Nazzaro ma in seguito ha collaborato con molti altri artisti del calibro di Nino D’Angelo, Tony Esposito, Gianni Bella, Edoardo Guarnera e diversi altri ancora. Si è a lungo dedicato alla musica popolare ed in seguito ha fondato la Tammurriata band, con cui dà vita a performance canore e musicali in cui si intrecciano la musica tradizionale partenopea ed i grandi successi italiani in un insieme di ritmi accompagnati dalle percussioni live che rendono il loro spettacolo trascinante dall’inizio alla fine con le capacità canore di Mobilya in grado di renderlo mattatore assoluto.

Domenica 21 luglio invece, in piazza Marina a partire dalle ore 22.00, di scena un altro appuntamento live, quello con Gianni Apetino e Gerry D’Ambra in Caffè Napoletano Duo, l’apprezzato format dei due artisti ischitani in cui saranno protagonisti i successi musicali napoletani e nazionali più conosciuti ed amati.

Lunedì 22 infine, subito dopo il concerto di Raf, i festeggiamenti si concluderanno con un fantastico spettacolo di fuochi pirotecnici che saranno sparati dal molo di sopraflutto e saranno perciò visibili dall’intero lungomare di Casamicciola, uno show di luci e colori che illumineranno la notte e chiuderanno degnamente il ricco programma di Santa Maria Maddalena 2024