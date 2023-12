Casamicciola, l’eliporto candidato ai fondi metropolitani

Il Comune di Casamicciola Terme parteciperà all’avviso di manifestazione di interesse della Città Metropolitana di Napoli per poter realizzare il progetto per l’adeguamento funzionale e la sistemazione dell’eliporto, con la realizzazione di un box office. Gli interventi che potranno essere finanziati dovranno riguardare come è noto digitalizzazione – innovazione – cultura – turismo; mobilità sostenibile – rete stradale sicura; inclusione sociale – Rigenerazione urbana – sport. I progetti saranno poi inseriti nel piano strategico di Città Metropolitana “ImmagiNA Napoli Metropoli 2023-2026”.

Per la partecipazione all’avviso pubblico, è necessaria l’approvazione della progettazione esecutiva e un importo complessivo da un minimo di 500.000 euro fino a 1.200.000. La copertura finanziaria massima si ferma dunque a questa cifra e in caso di costi superiori, è ammesso un cofinanziamento con fondi comunali, statali o regionali.

Ebbene, il Comune di Casamicciola ha deciso di partecipare candidando il progetto esecutivo per l’eliporto redatto dall’Utc. Si è resa necessaria una conferenza dei servizi che per la verità era già stata convocata con esito positivo anni addietro. Evidentemente si tratta di un “sogno nel cassetto” rimasto in attesa della opportunità di finanziamento per la sua realizzazione, che ora potrebbe concretizzarsi. Per il recupero e riqualificazione di una struttura estremamente importante non solo per l’economia e lo sviluppo di Casamicciola, ma della intera isola. Adesso il nuovo responsabile dell’Area III – Tecnica LL.PP. ing. Gaetano Grasso, che è anche rup, ha proceduto all’approvazione del progetto esecutivo per dare via libera alla candidatura.