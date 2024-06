Casamicciola, lavori di pavimentazione stradale post-frana: 139.593,33 euro alla Ischia Asfalto

In conseguenza dei danni causati dall’alluvione del 26 novembre 2022 il Comune di Casamicciola Terme ha dovuto affidare lavori di pavimentazione su diverse strade. Nella determina a contrarre infatti il responsabile dell’Area Tecnica ing. Gaetano Grasso evidenzia che dalla ricognizione delle strade comunali effettuata dall’Utc «è stato rilevato che, a seguito del predetto evento alluvionale, la pavimentazione stradale di varie arterie interne versa in uno stato precario tra cui: Via Cognulo; Via Tresta; Via Fasaniello; II Trav. di Via Quercia; varie traverse individuate in Loc. Perrone». Rilevando che «in considerazione dello stato di pericolo per la pubblica e privata incolumità, l’intervento di rifacimento della pavimentazione dei tratti viari è stato inserito tra gli interventi da eseguire nell’immediato».

Grasso fa poi riferimento al finanziamento che il Comune aveva contratto nel lontano 2012 con la Banca Nazionale del Lavoro per 1 milione e 100mila euro, che l’Amministrazione dell’epoca aveva deciso di utilizzare per tre interventi: “Opere di riqualificazione di via Jasolino con relative traverse, rampe Paradisiello e sistemazione marciapiede viale Paradisiello” per 410.627,55 euro; “Opere di riqualificazione della via Cumana ed altre strade” per l’importo di 371.030,22 euro; “Opere di riqualificazione di varie strade comunali” per 318.342,23 euro. Solo due anni dopo, nel 2014, erano stati approvati i progetti preliminari. Risultano evidentemente somme a disposizione per realizzare ora gli interventi post-frana.

L’Ufficio tecnico comunale ha calcolato il costo dei lavori sulle strade indicate e l’importo dell’appalto è stato stimato in 115.566,42 euro oltre Iva. Avvalendosi di quanto previsto dal nuovo Codice degli Appalti, il responsabile dell’Area Tecnica ha proceduto con affidamento diretto mediante la piattaforma telematica Asmecomm – TuttoGare del Comune contrattando con l’impresa “Ischiasfalto” di Barano, che ha offerto un ribasso dell’1% al netto di oneri della sicurezza e Iva. L’affidamento è stato formalizzato per la somma complessiva di 139.593,33 euro. Rup, direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per questo urgente intervento di pavimentazione è lo stesso ing. Grasso.