Casamicciola, incarico per “allineare” i debiti commerciali

Come è noto la legge di bilancio 2019 ha introdotto nuovi e precisi obblighi per la Pubblica Amministrazione in relazione alla tempestività dei pagamenti. Il che costringe i Comuni ad ulteriori adempimenti in relazione ai debiti commerciali.

Come rileva il responsabile dell’Area IV – Economico Finanziaria – Entrate Tributarie del Comune di Casamicciola Terme rag. Giuseppe Scotti, proprio a partire dal 2019 l’Ente ha «l’obbligo di accantonare nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo un fondo di garanzia dei debiti commerciali sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione». L’iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria «se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell’esercizio precedente non si sia ridotta del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente». Ebbene, per quanto riguarda Casamicciola «da verifiche contabili, risulta un disallineamento tra l’ammontare dello stock del debito al 31.12.2023 risultante dalla piattaforma PCC e l’ammontare dello stock calcolato sulla base dei dati contabili in possesso dell’Ente».

E’ pertanto indispensabile «l’allineamento dei dati risultanti dal nostro sistema contabile con i dati risultanti dalla Piattaforma Crediti Commerciali». Un servizio da affidare ovviamente a ditta specializzata. Il rup Scotti ha proceduto con affidamento diretto sul Mepa alla società “Deda Next” di Trento del servizio “Service PCC – Bonifica Stock del Debito sull’Area RSG ex PCC, relativo all’anno 2023” per l’importo di 1.570 euro oltre Iva. La somma complessiva impegnata ammonta dunque a 1.915 euro.