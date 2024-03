Casamicciola, il direttore dei lavori cambia da Grasso a… Grosso. Già iniziato l’intervento post alluvione alla Marina

Sono già iniziati a Casamicciola i lavori per la sistemazione dell’area della Marina dopo i danni causati dall’alluvione del 26 novembre 2022. L’intervento, denominato “Ripristino condizioni ante eventi alluvionali tratto viario Piazza e via Marina – C.so L. Manzi”, rientra tra quelli previsti e finanziati dalla Ordinanza n. 16 del 7 dicembre 2023 del Commissario Straordinario Giovanni Legnini. A fine anno era stato riapprovato il progetto esecutivo dell’intervento, per un importo complessivo di 352.139,66 euro, di cui 286.583,48 per i lavori (274.693,64 l’importo a base d’asta).

Dopo l’avviso per manifestazione di interesse e il sorteggio delle cinque ditte da invitare, era stata indetta la gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, come previsto dall’Ordinanza Speciale n. 1 dell’11/04/2023 del Commissario Straordinario per consentire una semplificazione e accelerazione dei tempi, applicando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo. A gennaio i lavori erano stati appaltati alla “C.O.S.E.D.I.L. Costruzioni Edilizie” di Afragola per l’importo netto di 258.843,82 euro oltre oneri della sicurezza e Iva.

Nella determina di aggiudicazione efficace con le procedure accelerate, il responsabile dell’Area III Tecnica LL.PP. ing. Gaetano Grasso procedeva anche all’aggiornamento del quadro economico dell’intervento all’esito della gara. Adesso lo stesso Grasso, già rup, ha dovuto procedere a qualche “aggiustamento”, oltre che a liquidare all’impresa la prevista anticipazione contrattuale.

Infatti l’ingegnere aveva nominato se stesso direttore dei lavori e l’ing. Gennaro Giugliano, dipendente dell’Area Tecnica – LL.PP., coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Sta di fatto che adesso, «per l’eccessivo carico di lavoro dell’Area Tecnica, si rende necessario sostituire quale direttore dei Lavori l’ing. Gaetano Grasso con l’arch. Luigi Grosso, dipendente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Casamicciola».

Provveduto alla sostituzione, Grasso ha dovuto anche correggere il solito «mero errore materiale» nel quadro tecnico economico pre-gara e post-gara, in quanto «per gli oneri per la sicurezza è stata considerata l’Iva al 10%, anziché l’Iva al 22%». Provvedendo alla rimodulazione con la giusta percentuale di Iva e conseguentemente anche a rettificare quanto riportato nella determina di aggiudicazione. Dettagli in fin dei conti non rilevanti.

Inoltre, come detto, in base al capitolato speciale d’appalto e alla normativa vigente l’impresa aggiudicatrice ha diritto all’anticipazione sui lavori. Ed infatti la “C.O.S.E.D.I.L. Costruzioni Edilizie” ha emesso la fattura di 54.146,73 euro oltre Iva, ovvero 59.561,40 euro complessivi, quale compenso per anticipazione contrattuale. Prontamente liquidata dall’ing. Grasso.