Casamicciola, cambia la sosta nell’area di Piazza Marina. Le nuove regole di Chiara Boccanfuso

A Casamicciola cambiano le disposizioni per la sosta in Piazza Marina e nelle aree limitrofe. Nell’ordinanza della responsabile dell’Area Vigilanza Chiara Boccanfuso che modifica il precedente provvedimento, si ricorda che «in data 29/11/2023 è terminato il noleggio delle apparecchiature di controllo della durata della sosta sul territorio comunale, e pertanto la sosta nelle zone sottoposte a controllo con tali dispositivi è attualmente gratuita ma sottoposta a limiti di tempo come disposto con ordinanza dirigenziale n. 88 dell’11/12/2023».

Sta di fatto che «a seguito dei lavori alla viabilità ordinaria l’ente ha ritenuto necessario apportare alcune modifiche alla destinazione delle aree di sosta presenti sulla ex SS. 270 tratto di strada compreso tra Via Tommaso Morgera e l’ingresso di Corso Luigi Manzi (dal km. 26+100 al KM 26+500), compresa l’area adibita allo stazionamento taxi denominata “Italia 90” e la zona di Piazza Marina antistante edicola e Farmacia, già stabilite con la sopra citata ordinanza n. 88/2023 anche in considerazione della istituzione della rotatoria con apertura di un nuovo accesso sulla strada principale altezza ex Banco di Napoli». Pertanto è necessario modificare la vecchia ordinanza «ai fini di regolamentare la sosta secondo le indicazioni date per le vie brevi dall’amministrazione comunale».

LA NUOVA ORDINANZA

Il nuovo provvedimento ordina di «istituire con decorrenza immediata e fino a revoca, in via del tutto temporanea e provvisoria, a modifica dell’ordinanza n. 88/2023, il seguente dispositivo di sosta: 1) Piazza Marina lato sinistro direzione area portuale a partire dalla farmacia ed in successione fino a vicoletto Piazza Marina: n. 4 stalli per la sosta di ciclomotori e/o motocicli a due ruote; n. 6 stalli di sosta per autovetture, con sosta consentita con disco orario per massimo 60 minuti; 2) Piazza Marina lato destro direzione area portuale a partire dall’accesso area pedonale ed in successione: n. 2 stalli riservati a carico e scarico merci altezza ingresso area pedonale; n. 1 stallo riservato alle donne in gravidanza (stallo rosa) con sosta consentita per max 1 ora con disco orario altezza ufficio Marina di Casamicciola; n. 1 stallo di sosta a tempo limitato riservato ai disabili diretti alla farmacia o ad altri servizi della zona con sosta consentita per max 2 ore;

n. 2 posti riservati allo stazionamento dei veicoli per il servizio pubblico da piazza (taxi); 3) Piazzale denominato “Italia 90” n. 8 stalli riservati allo stazionamento dei veicoli per il servizio pubblico da piazza (taxi); 4) Via Tommaso Morgera corsia direzione Lacco Ameno- Ischia a partire dal km. 26+150 fino al Km. 26+280 n. 1 stallo riservato ai veicoli per servizio della Città Metropolitana n. 1 stallo riservato alle donne in gravidanza (stallo rosa) con sosta consentita per max 3 ore con disco orario n. 1 posto riservato ai veicoli per diversamente abili; n. 1 posto riservato a carico e scarico merci dalle ore 08.00 alle ore 20.00. Dalle ore 20.00 alle 08.00 del giorno successivo lo stallo è destinato alla sosta Taxi; n. 11 stalli per i veicoli adibiti al servizio pubblico da piazza (taxi); 5) Ex SS.270 direzione Lacco Ameno – Ischia dall’uscita di Piazza Marina ed in successione fino al bivio ingresso Corso L. Manzi (ZTL) Fermata e stazionamento bus di linea per tutto il tratto antistante i giardini di Piazza Marina n. 1 stallo riservato alle donne in gravidanza (stallo rosa) con sosta consentita per max 1 ora con disco orario n. 4 stalli per le autovetture con sosta limitata per massimo 60 minuti con disco orario n. 1 stallo riservato a carico e scarico merci dalle ore 08.00 alle ore 20.00.

Dalle ore 20.00 alle ore 08.00 del giorno successivo lo stallo è destinato alla sosta Taxi; n. 4 stalli per i veicoli adibiti al servizio pubblico da piazza (taxi); 6) Parcheggio Anna de Felice (già “Ancora”) Sosta consentita alle autovetture con sosta limitata per massimo 60 minuti con disco orario da esporre sul cruscotto; Sulla rampa di uscita lato destro area delimitata da segnaletica orizzontale e verticale destinata alla sosta temporanea per massimo 15 minuti ai veicoli adibiti a N.C.C.».

Viene precisato: «Gli stalli non riservati a particolari categorie e qui destinati a sosta a tempo limitato per le autovetture potranno essere convertiti a sosta a pagamento in caso di istituzione di tale modalità di sosta».