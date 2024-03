Casamicciola, aggiornato l’Ufficio Censimento. Nel 2024 l’Ente coinvolto nelle rilevazioni

Ebbene, a febbraio l’Istituto nazionale di statistica ha comunicato le informazioni in merito alle attività e che l’Ente casamicciolese sarà coinvolto nella rilevazione da Lista. Come evidenziato in determina dalla responsabile dell’Area III – Demografica dott.ssa Marianna Ciaramaglia, la circolare relativa alle attività preparatorie fornisce indicazioni su: «aggiornamento dei Responsabili degli Uffici Comunali di Censimento (di seguito UCC); a strategia generale del Censimento, le specifiche tecniche della rilevazione, il numero di famiglie campione e il calendario delle attività previste; la costituzione delle strutture: l’Ufficio Comunale di Censimento (UCC), i Centri Comunali di Rilevazione (CCR), i punti di consegna e ritiro tablet, i punti di consegna del materiale di rilevazione (badge, ricevute di avvenuta compilazione, ecc.), l’ente da liquidare; la stima del contributo previsto per il Comune; l’indicazione del numero massimo stimato di rilevatori che potranno essere destinati all’indagine».

Alla luce della “Organizzazione, aree, servizi ed Uffici” di recente approvata dalla Giunta, l’Ufficio Censimento è collocato nell’ambito dell’Area III Demografica e dunque la dott.ssa Ciaramaglia ha dovuto procedere all’aggiornamento dei componenti dell’Ufficio Comunale di Censimento, che era stato costituito a novembre scorso dal precedente responsabile dell’Area Demografica.

L’Ufficio Comunale di Censimento per lo svolgimento delle operazioni legate al Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2024, sarà così composto: dott.ssa Marianna Ciaramaglia, ruolo di Responsabile UCC; Giovanni Barbieri, ruolo di personale di staff e rilevatore; Di Iorio Nicola, ruolo di personale di staff e rilevatore. Un adempimento che non comporta impegno di spesa, in quanto i costi vengono rimborsati ai Comuni dall’Istat.