Casamicciola, affidato il progetto per il ripristino degli alvei. Intervento urgente ricompreso nel Piano di Legnini

Il Comune di Casamicciola Terme ha affidato la progettazione di un ulteriore intervento urgente ricompreso nel Piano approvato dal Commissario Legnini con l’Ordinanza n. 20 dell’11 luglio 2024. L’intervento riguarda la messa in sicurezza degli alvei, in particolare “Ripristino della funzionalità idraulica degli alvei Cuccufriddu, Negroponte, Fasaniello, Fontana e Via Ombrasco”, nonché l’alveo Cava Pozzillo Alta (Cava Caduta) non compresa nel codice di intervento.

Il responsabile dell’Area V Tecnica ing. Gaetano Grasso nella determina a contrarre ricorda che con l’Ordinanza n. 21 del 09/09/2024 del Commissario Delegato per gli eccezionali eventi metereologici verificatisi nei territori dell’Isola di Ischia il 26 novembre 2022 «veniva disposta la revoca della nomina di SMA Campania S.p.A. quale soggetto attuatore per l’attuazione dell’intervento CD-CT-2-042 “Completamento del ripristino della funzionalità idraulica degli alvei Cuccufriddu, Negroponte, Fasaniello, Fontana e via Ombrasco, mediante la rimozione dei fanghi, il disgaggio dei massi pericolanti, il trasporto, smaltimento o riuso”», individuando in sostituzione come soggetto attuatore il Comune.

Grasso si è quindi attivato per procedere celermente con le attività indispensabili per l’attuazione dell’intervento. Ovvero nominare un professionista da incaricare per la redazione del PFTE, del progetto esecutivo e delle relazioni specialistiche per l’intervento in oggetto.

La parcella è stata calcolata in 136.652,05 euro oltre Cassa e Iva. Viene specificato che il progetto esecutivo deve contenere «ogni saggio geologico, geotecnico e sismico sulle parti strutturali di ogni tipo, nonché la relazione analisi geologica comprensiva delle indagini e delle prove geologiche, geotecniche, sismiche, carototaggi, granulometrica, prove di compressione, prove penetrometriche/dinamiche».

Il responsabile dell’Area Tecnica ha proceduto con affidamento diretto alla luce di quanto previsto dalle ordinanze commissariali, anche in materia di accelerazioni e semplificazioni per le modalità di esecuzione degli interventi. Mediante la piattaforma telematica Asmecomm – TuttoGare del Comune è stato inviato l’ing. Claudio D’Ambra con studio a Forio, che ha offerto l’importo netto di 135.285,53 euro. Grasso, dopo aver provveduto anche a nominare se stesso rup, ha dunque formalizzato l’affidamento per l’importo complessivo di 171.650,28 euro, impegnando la relativa spesa sulle risorse del Commissario Delegato per gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori dell’Isola di Ischia il 26 novembre 2022.