Casamicciola, affidamenti per la digitalizzazione

Affidamenti da digitalizzazione a Casamicciola con le risorse del Pnrr finalizzate appunto ad accelerare la transizione digitale. Come evidenzia in determina la responsabile dell’Area Demografica dott.ssa Marianna Ciaramaglia, l’investimento prevede l’obbligo per la Pubblica Amministrazione «di migrare i propri CED verso ambienti Cloud». A luglio 2022 era stato approvato l’avviso per le candidature, originariamente a finestra unica, ma che poi a seguito di successivi decreti ha presentato diverse finestre temporali. Il Comune di Casamicciola Terme, che aveva presentato domanda di partecipazione, è stato ammesso a finanziamento per l’importo di 121.992 euro. Da utilizzare per i seguenti servizi: «1. Trasparenza; 2. Programmazione-Organizzazione Controllo; 3. Staff Di Gabinetto Del Sindaco; 4. Revisione Contabile; 5. Demografici-Anagrafe; 4 6. Demografici Stato Civile; 7. Demografici-Leva Militare; 8. Demografici Giudici Popolari; 9. Demografici Elettorale; 10. Statistica; 11. Opere Pubbliche; 12. Pratiche Sue; 13. Pianificazione; 14. Toponomastica».

Riportando ulteriori termini tecnici, la determina ricorda che «i Comuni potranno effettuare la migrazione del numero di servizi richiesti avvalendosi dei due modelli di migrazione come delineato nella Strategia Nazionale per il Cloud: A. Trasferimento in sicurezza dell’infrastruttura IT; B. Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in Cloud». A questo punto la Ciaramaglia si è attivata per procedere ad affidare due servizi: Attività di upgrade alla nuova soluzione Sicraweb EVO in modalità SaaS; Avvio servizi attraverso fornitura software piattaforma SaaS Civilia Next in modalità di “Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in Cloud”. Ha proceduto con trattativa diretta sul Mepa motivando con la «necessità di acquisire la fornitura quanto prima al fine di rispettare le scadenze ed i termini indicati nello specifico bando, considerando che le attività dovranno concludersi entro i termini indicati nell’Allegato 2 dell’Avviso a decorrere dalla data di notifica del decreto di finanziamento».

Individuando due operatori ai quali il Comune si era già in precedenza affidato, che «hanno dimostrato di avere adeguata esperienza nel campo specifico dimostrandosi capaci di portare a completamento i servizi nei termini previsti». Dunque «i predetti aspetti, stante la tempistica dei cronoprogrammi previsti dall’Avviso in oggetto (difatti le attività dovranno concludersi entro i termini indicati a decorrere dalla data di notifica del decreto di finanziamento), la tipologia del mercato e la rapidità degli interventi da effettuare sono fondamentali al fine di garantire un affidamento celere».

Senza trascurare ulteriori situazioni di necessità ed «evidente beneficio in termini di efficienza ed efficacia dell’organizzazione». La Ciaramaglia ha dunque affidato alla società “Maggioli” «il servizio di upgrade alla nuova soluzione Sicraweb EVO in modalità SaaS» per un importo complessivo di 21.228,00 euro; alla “Deda Next” di Trento «il servizio di avvio servizi attraverso fornitura software piattaforma SaaS Civilia Next in modalità di “Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in Cloud”» per la spesa totale di 45.506 euro.