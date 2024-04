Casamicciola, 23mila euro per il plesso “Perrone De Gasperi”

Il plesso scolastico “Perrone De Gasperi” a Casamicciola Terme potrà essere sottoposto a una verifica della vulnerabilità sismica. Il Comune ha infatti ottenuto dalla Regione Campania un finanziamento di 22.993,35 euro per tale attività.

Le risorse a valere sui fondi PR Campania FESR 2021-27 in favore degli Enti locali della valutazione della sicurezza degli edifici scolastici secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti sono state successivamente finalizzate proprio alle attività dell’azione “Promuovere un’impostazione sistemica e precauzionale migliorando la resilienza ai rischi non connessi al clima”.

L’Ente ha presentato istanza entro il termine indicato e oggi arriva la certezza dell’ammissione al finanziamento per il “Plesso Perrone De Gasperi”.

Sta di fatto che così come per numerose altre iniziative avviate dal Comune si è dovuto procedere al cambio di rup. Infatti il precedente responsabile del procedimento, l’ing. Michele Maria Baldino, il 30 novembre 2023 «ha terminato il suo incarico di collaborazione ex art. 110 del TUEL con il Comune di Casamicciola Terme». L’attuale responsabile dell’Area Tecnica ing. Gaetano Grasso, nominato con decreto sindacale del 5 dicembre, sostituisce quindi Baldino in qualità di rup.