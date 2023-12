Basket. Div.Reg. 1. Cestistica Ischia, che settimana!

Ben 3 partite in 6 giorni per la Cestistica Ischia che raccoglie meno di quanto avrebbe potuto. Nella prima partita del trittico, al termine di un testa a testa durato per tutti i 40 minuti, gli isolani riescono ad avere la meglio su Ensi Caserta grazie ad un tiro quasi allo scadere e ad un’ottima prova del collettivo. Nella seconda trasferta settimanale, invece, la Cestistica mostra la sua faccia peggiore contro Torre del Greco: già nel primo quarto di gioco gli isolani sono sotto di 15 lunghezze, e per lunghi tratti della partita non riesce a ricucire lo svantaggio a causa di poche energie e poca lucidità. Domenica tra le mura amiche la Cestistica non riesce a capitalizzare gli sforzi e viene beffata da Villaricca, che con una tripla a pochi secondi dalla sirena mette il sigillo sulla vittoria.

Queste le parole del vice coach Buono G.: “Anche se l’età media del roster è molto giovane, non è facile fronteggiare 3 partite in 6 giorni, soprattutto dal punto di vista mentale e della concentrazione. Potevamo raccogliere 2 vittorie su 3 partite, invece i dettagli ci hanno punito e purtroppo nella pallacanestro è così, nei finali di partita, spesso, chi sbaglia meno ha la meglio. Ad ora siamo in piena corsa per un piazzamento nei playoff, i ragazzi si stanno impegnando molto in allenamento e dobbiamo finire al meglio il girone di andata prima della sosta natalizia.”

ENSI CASERTA 75

CESTISTICA 77

21 NOVEMBRE

CESTISTICA: Capezza D. 24, De Leon R. 14, Coppa G. 12, Proietti S. 12, Laudanna F. 6, Musella M. 5, D’Ambra C. 2, Trani G., D’Ambra F, Grigolo S, Russo M. Stupelis K. Ne. Coach: De Feo C. / Buono G.

T. DEL GRECO 77

CESTISTICA 59

23 NOVEMBRE

CESTISTICA: Capezza D. 10, De Leon R. 12, Coppa G., Proietti S. 14, Laudanna F. 8, Musella M. 3, D’Ambra C. 2, Trani G., D’Ambra F 10, Grigolo S, Russo M. 2, Conte G. ne. Coach: De Feo C. / Buono G.

CESTISTICA 75

VILLARICCA 78

26 NOVEMBRE

CESTISTICA: Capezza D. 16, De Leon R. 20, Coppa G. 7, Proietti S. 14, Laudanna F. 16, Musella M. 2, D’Ambra C., Trani G., D’Ambra F, Grigolo S, Russo M. , Conte G. ne Coach: De Feo C. / Buono G.