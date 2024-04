Barano. Riparazione al parcheggio di Piedimonte, ma quanti errori!

Nel parcheggio di Piedimonte in Piazza Luigi Scotti sono stati rilevati alcuni malfunzionamenti e il Comune di Barano è corso ai ripari. Anche se con una determina che contiene alcuni passaggi “oscuri”, frutto del solito errore da “copia e incolla”.

La responsabile del Settore V Tecnico arch. Agnese Cianciarelli evidenzia in premessa che «il sistema parcheggio di Piazza Luigi Scotti, presenta alcuni malfunzionamenti nell’erogazione del ticket nella fase di ingresso, e nell’erogazione del resto in moneta nella fase di uscita». E che l’Amministrazione «ritiene necessario provvedere alla risoluzione di tale malfunzionamento, al fine di garantire il corretto funzionamento dell’impianto e di fornire il servizio in maniera ottimale».

Ovviamente è richiesto l’intervento di una ditta specializzata nel settore «al fine di garantire un rapido servizio». L’importo sotto soglia ha reso possibile l’affidamento diretto senza nemmeno ricorrere al Mepa. La Cianciarelli ha contattato per le vie brevi è stata contattata la ditta “F.lli Vitiello” di Torre del Greco, che a seguito di sopralluogo, ha presentato un preventivo di 1.700 euro oltre Iva.

Sta di fatto che nel prosieguo della determina la responsabile del Servizio Tecnico scrive: «Considerato opportuno procedere ad un impegno di spesa per la fornitura di carburante pari ad euro 1.700,00 oltre Iva 22% per l’anno 2024; tenuto conto che per motivi di economicità e di una pronta gestione operativa dei servizi comunali, occorre necessariamente rivolgersi ad un distributore operante sul territorio comunale». Evidente l’“intromissione” del contenuto di altra determina…

Infine, conclude di affidare alla ditta di Torre del Greco il servizio di riparazione al parcheggio di Piedimonte, ma di «assumere un impegno di spesa per l’annualità 2024 di euro 1.700,00 oltre Iva come per legge, favore della ditta “F.lli Vitiello S.r.l.” per la fornitura del materiale di cancelleria»…

Il dato certo, ad ogni modo, è che si procederà all’intervento di riparazione nell’area adibita alla sosta in Piazza Luigi Scotti.