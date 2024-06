Barano, per l’assessore Sergio Buono rimborso da assoluzione

Nel 2022 l’ing. Sergio Buono, assessore al Comune di Barano, era stato assolto con la formula perché il fatto non sussiste dall’accusa di abuso d’ufficio per non essersi astenuto dall’approvazione di una delibera che per la Procura poteva configurare un “conflitto di interessi”. Nel procedimento iniziato nel 2017 Buono era stato difeso dall’avv. Bruno Molinaro e dopo l’assoluzione, come prevede la norma, ha chiesto al Comune il rimborso delle spese legali sostenute. Essendo appunto stato sottoposto a quel procedimento «per fatti direttamente connessi all’esercizio del proprio mandato presso questo Ente».

L’Amministrazione aveva condiviso la scelta del legale e ora il responsabile del Settore Legale dott. Luigi Mattera ha dovuto provvedere sul rimborso richiesto. La normativa prevede che gli enti locali «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all’espletamento del loro mandato». Il rimborso è ammissibile, «nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti: assenza di conflitto di interessi con l’ente amministrato; presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; assenza di dolo o colpa grave».

Il rimborso richiesto per l’assistenza legale ammonta a 13.315,93 euro complessivi. Come stabilito dalla Corte dei Conti, l’Ente può sostenere tali spese «nei limiti in cui tali spese trovino copertura nelle risorse finanziarie ordinarie già stanziate in bilancio, con la conseguenza di non alterare l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente».