Barano, il concorso per istruttore costa 1600 euro

Per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un istruttore direttivo economico finanziario – Area dei funzionari e della elevata qualificazione, da assegnare al settore III Finanziario, il Comune di Barano ha bandito il concorso pubblico per titoli ed esami. Le due procedure di mobilità indette erano infatti andate deserte. Come riporta in determina la responsabile del Settore II dott.ssa Iolanda Chiara Buono, al concorso sono stati ammessi 18 candidati.

In questi casi, per lo svolgimento della prova scritta consistente in quiz, i Comuni si avvalgono della collaborazione di società specializzate. Ed infatti a Barano, in vista della prova scritta prevista per il 12 dicembre, è stato richiesto un preventivo alla “Tm Consulting” di Frosinone, «di cui questo Comune si è già avvalso per procedure concorsuali stante l’elevata esperienza in procedure di questo tipo», scrive la Buono.

L’offerta presentata è a scaglioni di partecipazione (ovvero in base al numero di candidati) e alla luce delle 18 candidature (che rientrano nel primo scaglione) il costo ammonta a 1600 euro oltre Iva. Somma che la responsabile del Settore ha provveduto a impegnare.