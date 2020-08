Barano Calcio, Massimo Buono è il nuovo presidente

Con un comunicato stampa, il Barano ha comunicato di aver regolarmente effettuato l’iscrizione al prossimo campionato di Eccellenza ma soprattutto ha reso noto il nuovo organigramma. Come previsto, c’è il cambio della guardia alla Presidenza, dove Massimo Buono subentra al Prof. Giosi Gaudioso, che resta come Presidente onorario.

“L’ A.s.d. Barano Calcio comunica agli organi di informazione ed alla stampa di aver, in data 29 luglio 2020, effettuato regolarmente l’iscrizione al campionato di Eccellenza. Quello che inizierà nel corso delle prossime settimane, sarà il quinto consecutivo disputato dagli aquilotti nel massimo campionato regionale.

Organigramma. Nella giornata di ieri, 4 agosto 2020, la società si è riunita per eleggere il Presidente. L’assemblea ha eletto Massimo Buono quale successore del Prof. Giosy Gaudioso, il quale resterà accanto alla formazione bianconera con la carica di Presidente Onorario. Due dirigenti per la carica di Vicepresidente: Massimo Lombardi e Massimiliano Pisani, con quest’ultimo che svolgerà anche i compiti del Direttore sportivo. Si registra, per il ruolo di Direttore Generale, il gradito ritorno di Giuseppe Caruso, già fattosi apprezzare in bianconero per le sue qualità in passato. Nel ruolo di Consiglieri Luigi Mattera, Stefano Di Palma, Pasquale Balestriere, Pietro Di Meglio.”