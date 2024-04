Barano, affidata la progettazione per via Cretaio. Opere di messa in sicurezza finanziate da Legnini

Il Comune di Barano si sta attivando per la rapida realizzazione degli interventi urgenti approvati e finanziati dal Commissario delegato all’emergenza frana Legnini. Tra questi è ricompreso anche l’intervento denominato “Sistemazione/Realizzazione opere di contenimento SP 143 – Piedimonte – Fiaiano – Casamicciola localmente denominata Via Cretaio”.

Come riportato in determina dal rup, la responsabile del Settore V Tecnico arch. Agnese Cianciarelli, «sulla base della documentazione trasmessa dai singoli Soggetti attuatori sono state estrapolate le informazioni finalizzate alla definizione di un quadro aggiornato degli interventi, che ha condotto alla definizione di n. 3 “Fasi di Intervento”, in ragione del grado di urgenza finalizzata all’eliminazione del rischio residuo e dei tempi della loro cantierabilità». L’Ordinanza n. 9 del 10 marzo 2023 riportante “Disposizioni attuative di somma urgenza ed estrema urgenza previsti nel Piano degli interventi e ulteriori disposizioni” «riporta un elenco costituito da n. 63 interventi denominato “Interventi di somma urgenza di maggiore complessità”», tra cui rientra anche quello al Cretaio.

La Giunta ha già proceduto all’approvazione del Documento di indirizzo alla progettazione (DIP), redatto dal tecnico comunale arch. Mattia Di Costanzo. L’importo stimato ammonta a 200.000 euro, di cui 138.000 per i lavori.

A questo punto si è reso necessario procedere ad affidare l’appalto relativo al servizio di redazione del progetto esecutivo, direzione lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione e regolare esecuzione, il cui importo è stato calcolato in 13.377,52 euro oltre Iva e Cassa.

Come previsto dal nuovo Codice degli appalti, la Cianciarelli ha proceduto con affidamento diretto sulla piattaforma TuttoGare del Comune, dopo aver effettuato una istruttoria informale «finalizzata all’individuazione dell’operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali mediante la richiesta informale di preventivi».

Individuando alla fine l’arch. Rosario Trani con studio a Ischia, che ha 12.253,75 euro oltre Iva e Cassa. Importo ritenuto «congruo e conveniente per l’amministrazione in relazione alle attuali condizioni del mercato». Il rup ha quindi proceduto all’affidamento dei servizi tecnici, il cui costo rientra nel finanziamento dell’intervento approvato da Legnini.