Ballottaggi Lacco Ameno. E’ boom di affluenza con il 64,7%. Il comune dei veleni resta l’eccezione che conferma la regola: Unico comune al di sotto dei 5000 abitanti è stato quello in cui si è votato di più. Cala invece ovunque l’affluenza nell’area metropolitana. Complessivamente in tutti e nove Comuni chiamati alle urne ha votato il 35,21, Si vota ancora dalle 7,00 di questa mattina e fino alle 15,00 di oggi

Lacco Ameno torna alle urne, dalle sette di questa mattina, e fino alle 15 di oggi.Si vota per i ballottaggi delle elezioni amministrative qui come in altri 8 comuni della città metropolitana.

Il piccolo comune isolano resta una eccezione. Attraversato da veleni e guerre politiche è stato il comune dove si è votato di più in Campania. Un boom di affluenza con il 64,7% registrano alle 23,00 di ieri.Altra eccezione nel particolare, affatto di poco conto: Lacco Ameno ha meno di 5000 abitanti e, dunque, non avrebbe dovuto fare il ballottaggio. Lo spareggio si è reso necessario perché i due candidati alla carica di primo cittadino, Domenico De Siano e Giacomo Pascale, hanno preso ufficialmente lo stesso numero di voti.

Una corda alle urne che ha portato al voto il 64,7%, molto più di quelli che avevano votato alla stessa ora due settimane fa con il 58,5%.

Il singolare turno di ballottaggio sia stato caratterizzato da una significativa presenza di elettori anche, non solo per la unicità del momento (non si era mai registrato prima un ballottaggio) ma anche a seguito delle polemiche sorte in campagna elettorale.

Stamani è cominciato l’ormai classico assedio a via Fundera nei pressi dei seggi elettorali. Tutte sempre contro alto da un massiccio es tediato spiegamento di forze.

Il comune dove si vota di più In Campania è Lacco Ameno

Alle ore 12 ha votato più del 25% degli aventi diritto. Al primo turno erano statI 17,56%. Alle ore 19,00 ha votato il l 53,6%.Al primo turno erano stati 43,14%.Alle ore 23,00 ha votato il 64,7% . Al primo turno erano stati il 58,5%