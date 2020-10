Ballottaggi Lacco Ameno. Altissima l’affluenza: 78,93%

Il comune dei veleni resta l’eccezione che conferma la regola: Unico comune al di sotto dei 5000 abitanti è stato quello in cui si è votato di più. Cala invece ovunque l’affluenza nell’area metropolitana. Complessivamente in tutti e nove Comuni chiamati alle urne ha votato una percentuale bassissima non a Lacco Ameno dove ha votato il 78,93% contro il 78,51% del primo turno.

Ecco alunni dati parziali :Totale votanti 3189 40 persone in più scorsa

Sez. 1 (705 votanti)(851aventi diritto) (+38 domiciliari) 79,07%Sez. 2 (686 votanti)(910aventi diritto)75,38%Sez. 3 (866 votanti)(1091aventi diritto)79,37%Sez. 4 (894 votanti)(1149aventi diritto)77,80%.

Curiosità: Si è votato anche oggi dalle 7,00 di questa mattina e fino alle 15,00 di oggi. A breve comincerà lo spoglio. Già alle 23,00 di ieri sera aveva votato il 64,7%.