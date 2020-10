Ballottaggi e numeri. A Lacco Ameno è boom di affluenza: 78,93%

Le percentuali Ballottaggi Lacco Ameno. Altissima l’affluenza 3189 i votanti con un 78,93%

Il comune dei veleni è la variabile impazzita, l’eccezione che conferma la regola nel panorama elettorale nazionale: Unico comune al di sotto dei 5000 abitanti è stato quello in cui si è votato di più. Cala invece ovunque l’affluenza nell’area metropolitana. Complessivamente in tutti e nove Comuni chiamati alle urne ha votato una percentuale bassissima non a Lacco Ameno dove ha votato il 78,93% contro il 78,51% del primo turno.

Totale votanti 3189 con 40 persone in più scorsa.

Sez. 1 (705 votanti – 51aventi diritto) (+38 domiciliari) 79,07%

Sez. 2 (686 votanti – 10aventi diritto)75,38%

Sez. 3 (866 votanti – 1091aventi diritto)79,37%

Sez. 4 (894 votanti – 1149aventi diritto)77,80%.

Curiosità

Si è votato in due giorni. Già alle 23,00 di ieri sera aveva votato il 64,7%.

Il comune dei veleni resta l’eccezione che conferma la regola: Unico comune al di sotto dei 5000 abitanti è stato quello in cui si è votato di più.

Il piccolo comune isolano resta una eccezione. Attraversato da veleni e guerre politiche è stato il comune dove si è votato di più in Campania. Un boom di affluenza con il 78,93%.

Altra eccezione nel particolare, affatto di poco conto: Lacco Ameno ha meno di 5000 abitanti e, dunque, non avrebbe dovuto fare il ballottaggio.

Una corsa alle urne che ha portato al voto il un percentuale altissima (78,93%), molto più di quelli che avevano votato alla stessa ora due settimane fa con il 78,51%.

Il singolare turno di ballottaggio sia stato caratterizzato da una significativa presenza di elettori anche, non solo per la unicità del momento (non si era mai registrato prima un ballottaggio) ma anche a seguito delle polemiche sorte in campagna elettorale.

Il comune dove si vota di più In Campania è Lacco Ameno

Alle ore 12 del 4 ottobre ha votato più del 25% degli aventi diritto.

Al primo turno erano stati 17,56%.

Alle ore 19,00 del 4 ottobre ha votato il l 53,6%. Al primo turno erano stati 43,14%.

Alle ore 23,00 del 4 ottobre ha votato il 64,7% . Al primo turno erano stati il 58,5%.