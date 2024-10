“Mele Annurca e Limoncella”, Nicola Senese è “dottore” in Scienze e Tecnologie Agrarie

Nicola Senese, 23 anni, ha conseguito la laurea specialistica in Scienze e Tecnologie Agrarie presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Senese, discutendo con il Prof. Claudio Di Vaio e la Dott.ssa Aurora Cirillo sulla tesi sulla “Caratterizzazione dei composti volatili, della qualità dei frutti e dei parametri nutraceutici delle mele Annurca e Limoncella a confronto con due mele internazionali”, è sicuramente uno dei più giovani agronomi dell’isola.

Una laurea conseguita a tempi di record, coniugando la passione per lo studio, i sacrifici e non poche difficoltà logistiche. Il percorso del giovane dottore, originario di Casamicciola Terme non è stato semplice. Nicola ha saputo superare tutte le difficoltà fino al conseguimento di questo importante risultato e né il terremoto del 2017, né la frana di Casamicciola del 2022, sono riusciti a fermare il suo cammino che oggi lo proietteranno verso traguardi più ampi e prestigiosi in una professione che Nicola, indubbiamente, sente profondamente.

Subito dopo il tempo della festa con la grande famiglia Senese-Castagna (per la gioia di zio Giovan Battista in particolare), per Nicola Senese si potrebbero aprire già le porte di un dottorato di ricerca presso il dipartimento federiciano.

Al Dottor Nicola Senese gli auguri di tutta la redazione de Il Dispari.