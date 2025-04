Il Real Forio: 90 minuti per mettere i play off al sicuro. Errori non ammessi!

Tre partite alla fine, una trasferta insidiosa da affrontare e la prospettiva di una pausa importante per recuperare energie. Il Real Forio torna in campo per la trentaduesima giornata del campionato di Eccellenza e fa visita alla Frattese per la penultima trasferta della regular season. La squadra di Carlo Sanchez, che ha acquisito ulteriori consapevolezze e certezze dopo il pareggio ottenuto contro la capolista Afragolese, cerca continuità fuori casa e si prepara a vivere il finale della competizione con il fiato sospeso. Il gruppo ha dimostrato di poter competere con le corazzate del girone ed è lì a lottare fin dall’inizio, ma negli ultimi 270’ sono necessari altri passi per tagliare il traguardo tra le prime cinque e partecipare agli spareggi di maggio.

Sul cammino dei biancoverdi c’è la formazione nerostellata, quartultima in classifica e alla ricerca di punti preziosi per mantenere viva la speranza di partecipare ai playout. Ultima spiaggia per i padroni di casa, esame da non sbagliare per gli isolani: allo Stadio Graziano Papa di Succivo, le due compagini si giocano tanto in relazione agli obiettivi stagionali. “Sappiamo che sarà una gara importantissima per noi, la più importante del nostro percorso. C’è grande adrenalina, perché tutto è nelle nostre mani. Se raccogliamo nove punti nelle ultime tre gare, saremo matematicamente ai playoff, conquistati in maniera meritata senza dover guardare i risultati delle altre squadre. Dobbiamo pensare solo al nostro lavoro. Tutto dipende da noi”, ha spiegato Sanchez.

L’avversario

Quartultimo posto in classifica, diciannove punti conquistati dopo trentuno giornate: per la Frattese non è stato un campionato facile e la salvezza dovrà arrivare solo attraverso i playout. I risultati degli altri campi sono diventati determinanti per i nerostellati, chiamati a rilanciarsi e obbligati a vincere contro il Real Forio. Il team di Pasquale Iuliano è reduce dalla vittoria importantissima ottenuta in casa della Micri per 3 a 1 (in gol Ciccone, Di Mauro, La Pietra), che ha riacceso le ambizioni del club. Nel corso dei mesi invernali, la Frattese ha cambiato tanto, tesserando vari calciatori con l’obiettivo di raggiungere la salvezza. Sono arrivati alla corte della società del presidente De Luggo calciatori di esperienza e profili under per aiutare la squadra a uscire dalla crisi. Soltanto nell’ultimo mese i nerostellati sembrano aver dato una svolta al proprio cammino, ottenendo due successi e un pareggio nelle ultime quattro uscite. “Affronteremo una squadra costruita per un campionato diverso, che si è ritrovata a lottare per la salvezza. Quando ci ha eliminati dalla Coppa Italia a settembre, la Frattese aveva ambizioni diverse. Ha una struttura societaria forte, ma le annate non sono tutte uguali. Ora si trova invischiata nella lotta per i playout e per questo sarà una sfida complicata”, ha affermato Sanchez durante la conferenza stampa. Trentadue gol fatti e sessantuno subiti per la Frattese, che ha perso ventidue delle trentuno gare giocate. Sarà il terzo confronto stagionale tra le due formazioni, che si sono affrontate anche in Coppa.

Verso la partita

Diverse assenze per Sanchez, che dovrà rinunciare agli infortunati Castagna e Tomasin, oltre allo squalificato Buono. In attacco toccherà alla coppia Serrano-Acosta, con Di Lorenzo che dovrà dare il suo contributo in fase di supporto. A centrocampo, valutazioni in corso su Sogliuzzo. Arcamone e Arrulo dovrebbero ancora prendere posto, con Iaccarino, Di Meglio e Pelliccia a contendersi le altre maglie. In difesa, riflettori puntati sul terzetto Velotti, Di Costanzo e Cabrera. Aniceto e Pistola potrebbero presidiare le corsie, con Mazzella confermatissimo tra i pali. L’incontro sarà diretto da Mattia Evangelista della sezione di Treviglio, coadiuvato da Ricordino Maffia di Agropoli e Antonio Di Domenico di Salerno.

La gara

Domenica 6 Aprile 2025 – ore 15.00

Stadio Graziano Papa – Succivo

La terna arbitrale

Mattia Evangelista, Treviglio

assistenti

Ricordino Maffia, Agropoli;

Antonio Di Domenico, Salerno.

I convocati

Portieri: Mazzella, Pasero, Santaniello

Difensori: Ballirano, Cabrera, Delgado, Di Costanzo, Iaccarino, Iacono, Pistola, Velotti

Centrocampisti: Aniceto, Arcamone, Di Lorenzo, Di Meglio, Arrulo, Pelliccia, Peluso, Sogliuzzo

Attaccanti: Acosta, Cittadini, Serrano, Verde