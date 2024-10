Casamicciola, via libera all’intervento per l’alveo Cuccufriddu

Via libera a Casamicciola all’intervento post-alluvione di ricostruzione del muro di contenimento all’interno dell’alveo torrente Cuccufriddu. Il dirigente della Struttura Commissariale ing. Antonio Longo, delegato da Legnini, ha dichiarato conclusi i lavori della Conferenza di Servizi convocata a febbraio scorso. L’Ordinanza commissariale n. 13 del 15 giugno 2023 individuava quale soggetto attuatore per la progettazione e l’esecuzione SMA Campania in sostituzione del Comune di Casamicciola Terme, precedentemente nominato.

La determina dirigenziale richiama anche l’Ordinanza n. 15 del 31 ottobre 2023 “Disposizioni attuative degli interventi di somma ed estrema urgenza previsti nel Piano degli interventi e ulteriori disposizioni”, che ha rimodulato il Piano degli interventi urgenti e delle misure economiche. Dopo che il Comune ha trasmesso la relazione tecnica illustrativa e la proposta di autorizzazione paesaggistica, è stata convocata la Conferenza di Servizi per l’approvazione del progetto. Per la verità tutti gli Enti invitati sono risultati assenti, ad eccezione dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale.

Sta di fatto che l’art. 8 comma 3 dell’Ordinanza n. 9/2023 prevede «che i pareri, i visti, i nulla-osta relativi e ogni altro atto di assenso comunque denominato che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo». Inoltre la Legge n. 241/90 stabilisce che «si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla Conferenza».

Pertanto il dirigente Longo conclude che «il parere della Regione Campania – Direzione Generale per i Lavori pubblici e la Protezione Civile, del Genio Civile di Napoli, della Regione Campania – Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l’Ecosistema, dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli deve considerarsi come favorevole».

In questa “latitanza” generale, a maggio è stato sollecitato senza alcun riscontro il rilascio del parere da parte della Soprintendenza. Nello stesso mese SMA Campania ha trasmesso il provvedimento di VIncA screening rilasciato dalla Regione Campania – Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali.

LE PRESCRIZIONI DA RECEPIRE

«Dato atto, pertanto, dei pareri espressi in seno alla Conferenza di Servizi del 19/02/2024 nonché degli assensi acquisiti in virtù dell’art. 14-ter della Legge n. 241/90», il dirigente Longo ha ufficialmente chiuso la Conferenza di Servizi.

Dando atto delle prescrizioni comunque emerse nel corso della conferenza e che il progetto dovrà recepire, ovvero: «Le sezioni idrauliche vanno verificate, in particolare non dovranno essere modificate – in modo da non ostacolare / modificare il libero deflusso delle acque, in corrispondenza del ponte ivi esistente. Deve essere previsto un opportuno giunto strutturale, tra il ponte in muratura e le confinanti nuove opere di contenimento – da progetto.

In fase di redazione del progetto esecutivo, il tecnico incaricato dovrà verificare che le opere progettate non costituiscano intralcio o pericolo per la circolazione, attraverso un grafico riportante le prove di manovra dei veicoli, che tenga conto della sagoma limite di cui all’art. 61 del Codice della Strada. Tale grafico dovrà essere trasmesso alla scrivente Direzione prima dell’inizio dei lavori.

Non si potranno effettuare occupazioni di suolo e/o sottosuolo stradale derivanti dalla realizzazione delle opere di progetto, ad eccezione di eventuali occupazioni temporanee, che dovranno essere preventivamente richieste ai sensi del vigente Regolamento Cosap. La segnaletica stradale dovrà essere concordata con questo Ente, prima dell’esecuzione».