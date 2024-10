Scontro diretto al Calise, Sanchez lancia il suo Real Forio: sull’isola arriva il Castel Volturno

La seconda posizione agganciata, il primo posto distante una sola lunghezza e uno scontro diretto da affrontare. Il Real Forio ritrova subito lo Stadio Calise dopo la goleada rifilata al Micri e scende in campo per l’impegno infrasettimanale, valido per la nona giornata del campionato di Eccellenza. La squadra di Carlo Sanchez arriva al match con un ruolino di marcia straordinario: in casa ha sempre vinto (quattro successi di fila, ndr), il rendimento complessivo invece dice cinque vittorie consecutive e sette risultati utili in otto partite giocate. Nell’ultimo weekend i turchi hanno ridotto il gap dalla vetta, complice il pareggio interno dell’Afragolese con il Nola, e acciuffato il Castel Volturno sul secondo gradino del podio.

La compagine biancazzurra, rallentata dalla Sessana, fa tappa sull’isola nel big match del mercoledì. “Dobbiamo mantenere questo ritmo. Ho un gruppo di 25 atleti che considero tutti titolari, senza distinzioni tra alternative o riserve. Ogni volta che entrano in campo, dimostrano pienamente il loro attaccamento alla maglia e le loro capacità come calciatori. Sono soddisfatto perché siamo una squadra solida e dobbiamo continuare a credere nei nostri mezzi con umiltà e tranquillità”, ha commentato mister Sancehz a margine del 5-2 rifilato al Micri. L’ambizione è continuare sulla scia positiva e aggiungere un altro risultato importante in questo splendido inizio di stagione. Il Real Forio guarda avanti ed è giusto farlo, considerata la complicata gara dell’Afragolese sul terreno di gioco della rivelazione Quarto. Tuttavia alle spalle ci sono Albanova, Nola e Real Normanna che cercano la rimonta. Dunque per i biancoverdi sarà necessario muovere ancora la classifica.

L’avversario

Il Castel Volturno arriva al Calise con il proprio bottino di 19 punti. Il rendimento con gli isolani è simile, ma in termini numerici restano delle differenze. Il Real Forio è in vantaggio per numero di gol segnati (21 contro 17, ndr), confermandosi come attacco più prolifico del girone. Anche per quanto concerne la difesa il dato premia la truppa di Sanchez con 8 reti subite, mentre la brigata di Carmine Correale è stata superata 11 volte. A poche ore dalla trasferta all’ombra del Torrione, il tecnico biancazzurro ha riferito: “Inizia una settimana importante. Sfideremo un avversario organizzato, con grande struttura e calciatori di livello. Siamo pronti ad affrontare questo ciclo di partite, il Castel Volturno potrà capire se ci sarà la possibilità di continuare questa striscia ed avere dei risultati positivi.

La mia squadra c’è dal punto di vista mentale e fisico. Sono ottimista per le prossime uscite”. I biancazzurri hanno vinto le quattro gare disputate fuori casa: battute in serie Frocalcio, Virtus Afragola, Sant’Anastasia e Micri. Anche Frattese e Montecalcio si sono arrese ai ragazzi di Correale, la Sessana ha trovato un buon pari e l’Afragolese è stata l’unica ad imporsi. Il direttore sportivo Luca Lentini ha spiegato: “Il Castel Volturno dovrà fare un campionato importante, ma il primo passo è raggiungere i nostri obiettivi. Ora ci ritroviamo in una posizione di altissima classifica. Ci godiamo il punticino fatto, poi ragioneremo partita dopo partita. Non dobbiamo pensare alla classifica o al futuro, dobbiamo fare sempre il nostro gioco. Mercoledì avremo un’altra partita difficile contro una diretta concorrente. Il Real Forio è una squadra fortissima, costruita per vincere. Andremo al Calise per fare la nostra prova, come facciamo ogni giornata. Poi sarà il campo a dare il verdetto”.

I convocati

Sanchez apporterà modifiche alla formazione di partenza, in virtù degli impegni ravvicinati. Il tecnico d’altra parte non può fare a meno dei due trascinatori in attacco. Castagna e Mosca vivono un momento fantastico e sono al top della condizione: il primo ha segnato cinque gol nelle ultime cinque gare, tre invece il bilancio dell’ex Ercolanese nello stesso numero di partite. Anche Acosta sta dando un notevole contributo alla causa e il suo impiego dall’inizio è da prendere in considerazione. Tante alternative invece a metà campo e in difesa. I turchi si affideranno al miglior undici per affrontare il Castel Volturno. Sono ventidue i calciatori convocati, si rivedono Mazzella e Delgado.

A dirigere l’incontro sarà Gerardo Pagnotta della sezione di Nocera Inferiore, coadiuvato dagli assistenti Dario Benvenuto e Alessio Iacoletti.

La gara

Mercoledì 30 Ottobre 2024, Ore 14:30

Stadio “F. Calise” Forio

La terna arbitrale

Gerardo Pagnotta, Nocera Inferiore;

Dario Benvenuto, Nocera Inferiore;

Alessio Iacoletti, Nocera Inferiore

I Convocati

Portieri: Mazzella, Re, Santaniello

Difensori: Cabrera, Delgado, Di Costanzo, Iaccarino, Iacono, Pistola, Tomasin

Centrocampisti: Aniceto, Arcamone, Di Meglio, Arrulo, Pelliccia, Peluso, Sogliuzzo

Attaccanti: Acosta, Buono, Castagna, Mosca, Verde P.