Barano, in Consiglio l’acquisizione del terreno alla Molara

Il presidente del Consiglio comunale di Barano Alessandro Vacca ha integrato l’ordine del giorno della seduta del civico consesso già convocata in unica seduta per lunedì 3 marzo alle ore 20.00.

Il settimo punto riguarda il seguente argomento: «Acquisizione immobile di proprietà privata ubicato in Barano d’Ischia alla Via Vincenzo Di Meglio – località Molara, identificato al catasto terreni al foglio 18, p.lla 361 – vigneto – classe 4».

I precedenti punti già inseriti all’o.d.g. sono: 1) Piani di zona per l’edilizia economica e popolare e Piani di zona per gli insediamenti produttivi e terziari – Aree e fabbricati da cedere in proprietà o diritto di superficie – provvedimenti per gli anni 2025 2027; 2) Copertura percentuale dei servizi a domanda individuale esercizio 2025; 3) Documento Unico di Programmazione (DUP). Nota di aggiornamento 2025-2027. Approvazione; 4) Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025/2027. Esame ed approvazione. 5) Scioglimento consensuale e anticipato della convenzione di segreteria fra i Comuni di Barano d’Ischia e Serrara Fontana. 6) Istituzione convenzione per la gestione tra i Comuni di Ischia e Barano del servizio di segreteria comunale.

Le risoluzioni relative agli ultimi due punti fanno evidentemente seguito alla nomina della dott.ssa Maria Grazia Loffredo a segretario generale del Comune d’Ischia.