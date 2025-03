Marathon Club: record personali per Lombardo, Castaldi e Iacono alla Roma-Ostia 2025

Eccellenti performance per gli atleti del Marathon Club Isola d’Ischia, che hanno preso parte alla 50ª edizione della Roma-Ostia, gara sulla distanza di 21,097 km, alla quale hanno partecipato circa diecimila atleti. La manifestazione, la più famosa e longeva in Italia per quanto riguarda le competizioni sulla mezza maratona, si è svolta lungo il classico percorso con partenza dalla zona EUR e arrivo sul lungomare di Ostia, dopo aver attraversato la via Cristoforo Colombo.

Copertina per due dei top runner del team isolano: Gerardo Lombardo e Giovanni Castaldi, che hanno sfondato il muro dei 4′ al km di media sulla distanza. Gerardo Lombardo ha abbassato il suo personal best di circa un minuto e mezzo, portandolo a 1h22’42”, un riscontro cronometrico di assoluto valore, conquistando un ottimo 47° posto su 1.028 partecipanti nella categoria SM45. Ha gestito la gara con grande esperienza, affrontando con tranquillità la parte più dura (salita del Camping) per poi accelerare in maniera decisa nella successiva discesa e negli ultimi tre chilometri.

Anche Giovanni Castaldi ha migliorato di circa venti secondi il suo tempo sulla distanza, chiudendo in 1h23’48”, con un lusinghiero 27° posto su 1.027 partecipanti nella categoria SM50. Ha corso con saggezza, gestendo la prima metà gara in maniera controllata, con una media di 4’10” al km, e spingendo al massimo nella seconda parte.

Giuseppe Monti e Andrea Mattera hanno corso insieme, terminando la loro prova in 1h47’42” dopo una gara regolare, con qualche difficoltà negli ultimi tre chilometri. Un risultato soddisfacente per Giuseppe, viste le sue condizioni attuali, e anche per Andrea, debilitato dall’influenza che la settimana precedente gli aveva impedito di prendere parte alla mezza maratona di Napoli. Nonostante ciò, ha comunque ottenuto il suo secondo miglior tempo sui ventuno chilometri.

In campo femminile, Valentina Abrogato e Nicoletta Iacono hanno ottenuto un risultato superiore alle aspettative, considerando il numero non elevato di chilometri percorsi settimanalmente. Valentina Abrogato, in 1h55’43”, torna a correre una mezza maratona sotto le due ore dopo molti anni, migliorando di nove minuti il tempo ottenuto alla mezza di Napoli 2024. Nicoletta Iacono, invece, ha firmato il suo record personale con 1h57’41”, abbassando di ben dodici minuti il suo precedente primato sui ventuno chilometri (2h09’32”).